В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка

В Улан-Удэ прокуратура инициировала судебное разбирательство в отношении женщины, которая сбила ребенка. Происшествие случилось в апреле 2023 года. На пешеходном переходе по улице Комсомольская горожанка на «Тойоте Спасио» наехала на 10-летнего мальчика. Он получил травмы средней степени тяжести.За помощью во взыскании компенсации мать мальчика обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подготовило и направило в суд иск о взыскании с автоледи компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате использования источника повышенной опасности.Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. С женщины взыскано 120 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, и еще 7 тысяч - материальный ущерб. Решение суда уже вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.