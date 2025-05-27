Общество 27.05.2025 в 10:19

В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка

Наезд случился на пешеходном переходе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ прокуратура инициировала судебное разбирательство в отношении женщины, которая сбила ребенка. Происшествие случилось в апреле 2023 года. На пешеходном переходе по улице Комсомольская горожанка на «Тойоте Спасио» наехала на 10-летнего мальчика. Он получил травмы средней степени тяжести.

За помощью во взыскании компенсации мать мальчика обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подготовило и направило в суд иск о взыскании с автоледи компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате использования источника повышенной опасности.

Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск прокурора удовлетворил. С женщины взыскано 120 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, и еще 7 тысяч - материальный ущерб. Решение суда уже вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле прокуратуры.
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