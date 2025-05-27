Общество 27.05.2025 в 10:31

Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением

Он назвал провальной подготовку к отопительному сезону котельной «Юго-Западная»
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением
Фото: мэрия Улан-Удэ
Первый заместитель мэра Улан-Удэ по инфраструктуре Сергей Гашев выступил с разгромным заявлением в адрес ТГК-14. Его он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Подготовка к отопительному сезону котельной «Юго-Западная», обслуживающей десятки тысяч горожан 100-х микрорайонов, откровенно проваливается. Обещанные сроки систематически нарушаются, котельный цех не полностью укомплектован персоналом, рабочие регулярно игнорируют графики. Во время очередной проверки в установленное рабочее время — 8 утра — сотрудники отсутствовали, ремонтные работы на всех котлах не велись», - заявил первый заммэра.

Как сообщил Сергей Гашев, на котельной запланировано пять ремонтных мероприятий. Из них три касаются ремонта котлов.

«Такие условия неизбежно приведут к аварийному состоянию оборудования и создают реальную угрозу теплоснабжения целого района города», - констатировал чиновник.

Заместитель мэра также указал, что ТГК-14 допускает задержки и в ремонте теплотрасс.

«До сих пор не выполнены запланированные работы на ул. Гастелло, пр. Строителей, Мерецкова и т.д», - отметил он.

По словам Сергея Гашева, «ситуация поставлена на особый контроль». По поводу отставаний от графика ремонта власти уже направили обращения к руководству ТГК-14 и в надзорные органы.
Теги
мэрия тгк

Все новости

В Кяхте полным ходом идут дорожные работы
27.05.2025 в 10:34
Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением
27.05.2025 в 10:31
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
27.05.2025 в 10:19
В Улан-Удэ горели вагоны
27.05.2025 в 10:03
Российская экономика пошла вниз
27.05.2025 в 09:56
На Байкале случилось землетрясение
27.05.2025 в 09:52
Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен
27.05.2025 в 09:51
10 домов в центре Улан-Удэ со вчерашнего вечера остаются без холодной воды
27.05.2025 в 09:42
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
27.05.2025 в 09:26
Поиск пропавшего мальчика в Бурятии пока не дает результатов
27.05.2025 в 09:19
ЗУРХАЙ
с 21 по 27 мая

Читайте также
В Кяхте полным ходом идут дорожные работы
Сейчас ремонтируют улицы Батурина и Маскова
27.05.2025 в 10:34
В Улан-Удэ с автоледи взыскали компенсацию за сбитого ребенка
Наезд случился на пешеходном переходе
27.05.2025 в 10:19
Жители Бурятии причинили миллионный ущерб лесному фонду спилив шесть сосен
У нарушителей изъяли всю технику и завели уголовное дело
27.05.2025 в 09:51
Москва подарила Улан-Удэ коммунальную технику
Речь идет сразу о 30 единицах
27.05.2025 в 09:26
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru