Заместитель мэра Улан-Удэ выступил с разгромным заявлением

Первый заместитель мэра Улан-Удэ по инфраструктуре Сергей Гашев выступил с разгромным заявлением в адрес ТГК-14. Его он опубликовал в своем телеграм-канале.«Подготовка к отопительному сезону котельной «Юго-Западная», обслуживающей десятки тысяч горожан 100-х микрорайонов, откровенно проваливается. Обещанные сроки систематически нарушаются, котельный цех не полностью укомплектован персоналом, рабочие регулярно игнорируют графики. Во время очередной проверки в установленное рабочее время — 8 утра — сотрудники отсутствовали, ремонтные работы на всех котлах не велись», - заявил первый заммэра.Как сообщил Сергей Гашев, на котельной запланировано пять ремонтных мероприятий. Из них три касаются ремонта котлов.«Такие условия неизбежно приведут к аварийному состоянию оборудования и создают реальную угрозу теплоснабжения целого района города», - констатировал чиновник.Заместитель мэра также указал, что ТГК-14 допускает задержки и в ремонте теплотрасс.«До сих пор не выполнены запланированные работы на ул. Гастелло, пр. Строителей, Мерецкова и т.д», - отметил он.По словам Сергея Гашева, «ситуация поставлена на особый контроль». По поводу отставаний от графика ремонта власти уже направили обращения к руководству ТГК-14 и в надзорные органы.