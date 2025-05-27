Почти 30 домов останутся без воды в Улан-Удэ

Список домов, попадающих под отключение:





В Улан-Удэ сегодня днем почти 30 домов на нескольких улицах останутся без холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», причиной этого станет плановый ремонт запорной арматуры на водопроводной сети на улице Широких-Полянского.Отключение планируется всего на три часа: с 14:00 до 17:00. Горожан просят запастись на это время необходимым количеством воды.