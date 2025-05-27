Общество 27.05.2025 в 11:53
Почти 30 домов останутся без воды в Улан-Удэ
Горожан просят запастись водой
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сегодня днем почти 30 домов на нескольких улицах останутся без холодной воды. Как сообщили в «Водоканале», причиной этого станет плановый ремонт запорной арматуры на водопроводной сети на улице Широких-Полянского.
Отключение планируется всего на три часа: с 14:00 до 17:00. Горожан просят запастись на это время необходимым количеством воды.
Отключение планируется всего на три часа: с 14:00 до 17:00. Горожан просят запастись на это время необходимым количеством воды.
Список домов, попадающих под отключение:
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