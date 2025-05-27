Общество 27.05.2025 в 11:59

Свыше тысячи водителей Бурятии вынужденно стали пешеходами

Все они оказались злостными неплательщиками алиментов
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Текст: Елена Кокорина
Свыше тысячи водителей Бурятии вынужденно стали пешеходами

В Бурятии насчитывается около 1,3 тысячи водителей, вынужденно ставших пешеходами. Запрет на вождение авто наложили судебные приставы из-за невыплаты по алиментам.

- Если граждане проигнорируют наложенное ограничение и продолжат ездить за рулем, то они будут привлечены к административной ответственности по статье 17.17 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает для нарушителей обязательные работы на срок до пятидесяти часов или лишение водительского удостоверения до одного года. Вновь сесть за руль нерадивые родители, уклоняющиеся от уплаты алиментов, смогут лишь, погасив долг перед детьми, - рассказали в УФССП по республике.

Узнать о своей задолженности можно на сайте УФССП России по РБ в сервисе «Банк данных исполнительных производств», в личном кабинете на Госуслугах во вкладке «Штрафы, долги» или позвонив в Центр информирования граждан по телефону (3012) 28-94-01.

Фото: Елена Кокорина

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