Общество 27.05.2025 в 12:02

В Республиканском перинатальном центре появилось за неделю 98 малышей

Больше всего детей родилось в пятницу – 23 ребенка в один день
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Республиканском перинатальном центре появилось за неделю 98 малышей

В Республиканском перинатальном центре появилось за неделю 98 малышей - 58 мальчиков и 40 девочек. 98 новых жизней за неделю — Бурятия встречает малышей!

Одна семья стала вдвое счастливее — благодаря рождению двойни!

Рекорд недели — пятница, 23 мая. В этот день родились сразу 23 ребёнка, в том числе: 16 мальчиков, 8 девочек и одна двойня.

- Самая крупная малышка недели родилась именно в этот день — 5130 г и 56 см счастья! А самой миниатюрной стала девочка весом 1690 г и ростом 43 см, появившаяся 20 мая, - рассказали в Республиканском перинатальном центре.

 

Фото: Номер один

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с 21 по 27 мая

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