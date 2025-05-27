В Республиканском перинатальном центре появилось за неделю 98 малышей - 58 мальчиков и 40 девочек. 98 новых жизней за неделю — Бурятия встречает малышей!

Одна семья стала вдвое счастливее — благодаря рождению двойни!

Рекорд недели — пятница, 23 мая. В этот день родились сразу 23 ребёнка, в том числе: 16 мальчиков, 8 девочек и одна двойня.

- Самая крупная малышка недели родилась именно в этот день — 5130 г и 56 см счастья! А самой миниатюрной стала девочка весом 1690 г и ростом 43 см, появившаяся 20 мая, - рассказали в Республиканском перинатальном центре.

Фото: Номер один