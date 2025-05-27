Кругобайкальская железная дорога открывает летний турсезон

Кругобайкальская железная дорога завершила подготовку к началу летнего сезона. В 2025 году, учитывая прогнозируемый рост пассажиропотока, увеличится количество рейсов туристских поездов, а также их вместимость, сообщили в пресс-службе ВСЖД.На КБЖД предусмотрены регулярные рейсы: поезд «Байкальский экспресс», рельсовый автобусе «Нерпочка», а также поезда туроператора «Baikal Train». В этом году запланировано увеличить количество рейсов.В период с июля по август 2025 года туристский поезд «Байкальский экспресс» с использованием паровой тяги совершит девять рейсов из Иркутска на историческую магистраль и обратно. Поездка будет проходить в формате «отель на колесах», когда ночь пассажиры проводят в поезде, а день могут посвятить знакомству с достопримечательностями.Отметим, что до начала летнего сезона завершены работы по текущему содержанию всех станций и остановочных пунктов КБЖД.К открытию сезона отремонтировано 32 пассажирских посадочных платформы, обустроено 6 пикниковых зон, подготовлены 2 фотозоны, на остановочных пунктах произведен ремонт системы освещения, отреставрированы памятники-паровозы.Напомним, что в прошлом году путешествие по КБЖД в поездах с туристской программой совершили 84 тысяч человек, что на 8,6% выше показателей 2023 года.