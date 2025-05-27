Общество 27.05.2025 в 13:00

Бдительные улан-удэнцы сдали полиции пьяных водителей

Они написали в чат-бот ГИБДД
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Текст: Елена Кокорина
Бдительные улан-удэнцы сдали полиции пьяных водителей

В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать нескольких водителей, передвигающихся по дорогам города в пьяном виде. Информацию о нарушителях они направили в телеграм-бот @gibdd03_bot. Таким образом, с помощью улан-удэнцев сотрудники ГИБДД задержали уже около 60 нетрезвых нарушителей.

- Ночью 5 мая жители п. Сотниково сообщили, что по улицам движется автомобиль «Мазда» за рулем которого находится пьяная женщина. Экипаж ДПС остановил предполагаемый автомобиль. За рулем находилась 27-летняя женщина без прав, от которой исходил запах алкоголя. Гражданка пояснила, что купила недавно автомобиль и решила покататься, - рассказали в полиции республики.

Днем 8 мая горожанка сообщила о пьяном водителе автомобиля «Тойота Ипсум» на ул. Гастелло. Экипаж вскоре обнаружил иномарку, однако водитель попытался скрыться. После непродолжительного преследования полицейские задержали нарушителя. За рулем находился 47-летний водитель, ранее лишенный прав. За повторную езду в пьяном виде заведено уголовное дело.

Еще об одном нарушителе, бдительные граждане написали в чат-бот ГИБДД 10 мая. 45-летний выпивший водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» отъезжал от кафе в Железнодорожном районе будучи нетрезвым. В отношении горожанина составлен административный протокол, а его иномарка была перемещена на штрафстоянку.

Фото: Номер один

 

 

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