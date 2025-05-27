В Бурятии на защиту села Багдарин отправили спецтехнику

Сотрудники МЧС Бурятии встанут на защиту села Багдарин. Сегодня утром мобильная группа из шести человек и двух единиц техники выдвинулась в Баунтовский район, где сейчас складывается сложная ситуация с лесными пожарами.

- Автоцистерны на базе автомобилей повышенной проходимости «Урал» совершат марш до села Багдарин. Там они встанут на дежурство для охраны населенных пунктов района от возможной угрозы лесных пожаров. Каждый автомобиль вмещает до 6 тонн воды, вместе с тем в спецтехнике есть необходимое пожарно-тактическое вооружение для установки авто на естественный водоем и бесперебойной подачи огнетушащих веществ. Для ликвидации локальных очагов в арсенале огнеборцев предусмотрены ранцевые лесные огнетушители, - рассказали в МЧС республики.

Фото: МЧС Республики Бурятия