Общество 27.05.2025 в 14:46

В Улан-Удэ пенсионеры наказали угольную компанию

Семье продали некачественный уголь по завышенной цене
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пенсионеры наказали угольную компанию
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ пенсионерка, проживающая с мужем-инвалидом, пожаловалась в прокуратуру на компанию, занимающуюся продажей угля. В нарушение установленной предельной цены на топливо, фирма продала его супругам по завышенной стоимости. Кроме того, уголь оказался плохого качества.

В ходе проверки данного факта нарушения подтвердились.

«Для устранения нарушений генеральному директору компании внесено представление. За завышение регулируемых государством цен руководитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.

После вмешательства прокуратуры компания доставила пенсионерам новый уголь – уже нормального качества.
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