В Улан-Удэ пенсионеры наказали угольную компанию

В Улан-Удэ пенсионерка, проживающая с мужем-инвалидом, пожаловалась в прокуратуру на компанию, занимающуюся продажей угля. В нарушение установленной предельной цены на топливо, фирма продала его супругам по завышенной стоимости. Кроме того, уголь оказался плохого качества.В ходе проверки данного факта нарушения подтвердились.«Для устранения нарушений генеральному директору компании внесено представление. За завышение регулируемых государством цен руководитель привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.После вмешательства прокуратуры компания доставила пенсионерам новый уголь – уже нормального качества.