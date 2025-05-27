Улан-удэнцев просят помочь собрать детей в лагерь

В Улан-Удэ объявлена акция «Собери ребенка в детский лагерь» для помощи детям из малообеспеченных, многодетных семей или находящимся в трудной жизненной ситуации.

Горожане, желающие помочь, могут передать детям чистые, в хорошем состоянии или новые вещи:

- обувь спортивная (размеры 30-41);

- футболки и майки (рост – 140-180, размеры 38-48);

- спортивные брюки (рост – 140-180, размеры 38-48);

- головные уборы: кепки, панамки (размеры 54-58);

- носки (размеры 19-25).

Вещи принимаются в Управлении социальной защиты населения по Улан-Удэ (бульвар Карла Маркса, 14, кабинет №2) или непосредственно в лагере.

А также в Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав районов Улан-Удэ по адресам:

- ул. Советская, 23, кабинет №18 «а», тел. 21-61-03;

- ул. Октябрьская, 2, кабинет №60, тел. 44-83-55;

- ул. Павлова, 1, кабинет №23, тел. 43-11-58.

В Улан-Удэ идет активная подготовка к летней оздоровительной кампании, муниципальные загородные лагеря готовятся принять детей.

Фото: loon.site