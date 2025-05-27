В Бурятии унесенная ветром крыша обошлась в 3 миллиона рублей

В селе Окино-Ключи Бичурского района строители приступили к восстановлению кровли пристроя школы, которую снесло штормовым ветром в конце апреля. Как сообщает Бичура-инфо.24/7, на проведение аварийно-восстановительных работ выделили 3,3 миллиона рублей из республиканского бюджета.





В пристрое Окино-Ключевской средней школы находятся спортзал и столовая. Кровлю здания предстоит восстановить на площади 470 кв. метров. Ремонт планируется завершить к началу летнего оздоровительного сезона.





Фото: Бичура-инфо.24/7