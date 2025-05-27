Российская фирма поможет монголам точно предсказывать засухи и заморозки

Монгольская компании «Буянт Тув» и фирма «Клевер фармер» из России подписали меморандум о сотрудничестве в пилотном испытании системы «умного» земледелия.Как сообщает «Монцамэ», «Клевер фармер» имеет опыт внедрения интегрированных систем с использованием интеллектуальных сельскохозяйственных технологий и управления в России. Система, внедряемая в Монголии, позволяет оценивать погодные условия, доступность сельскохозяйственных угодий и структуру почвы с использованием интеллектуальных технологий, повышая урожайность с гектара. Что увеличит объемы урожаев сельхозпродукции.Внедрение интеллектуальной системы, учитывающей жесткие климатические и природные особенности Монголии, позволит фермерам использовать современные технологии для управления всеми этапами выращивания сельскохозяйственных культур. Это включает в себя подготовку почвы, посадку, внесение удобрений и защиту растений, а также сбор урожая на основе цифровых данных.