В Бурятии потребителей наркотиков будут лечить

Наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта предложили сделать более взвешенными, а виновным — вместо колонии назначать лечение от наркозависимости. Соответствующий законопроект вынесен на Пленум Верховного суда России, сообщает «Парламентская газета».

Изменения в Уголовный кодекс РФ подготовлены во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Несмотря на то, что за последние 20 лет ответственность за незаконный оборот наркотиков в России усиливалась, проведенный Верховным судом анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков.

В судебном органе обратили внимание, что преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ без цели их сбыта зачастую совершаются лицами, которые нуждаются в лечении от наркозависимости (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Отмечается, что предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений.

Фото: loon.site