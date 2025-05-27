Общество 27.05.2025 в 16:46

В Бурятии потребителей наркотиков будут лечить

Верховный суд предлагает отказаться от уголовного наказания наркозависимых
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии потребителей наркотиков будут лечить

Наказания за приобретение и хранение наркотиков без цели сбыта предложили сделать более взвешенными, а виновным — вместо колонии назначать лечение от наркозависимости. Соответствующий законопроект вынесен на Пленум Верховного суда России, сообщает «Парламентская газета».

Изменения в Уголовный кодекс РФ подготовлены во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Несмотря на то, что за последние 20 лет ответственность за незаконный оборот наркотиков в России усиливалась, проведенный Верховным судом анализ судебной практики позволяет сделать вывод об объективной необходимости более взвешенного подхода законодателя к избранию мер ответственности за такие деяния, если они не связаны со сбытом наркотиков.

В судебном органе обратили внимание, что преступления в сфере незаконного оборота запрещенных веществ без цели их сбыта зачастую совершаются лицами, которые нуждаются в лечении от наркозависимости (именно их заболевание является фактором, побуждающим к совершению преступления). Отмечается, что предоставление таким осужденным возможности пройти лечение от наркомании станет одним из важных средств ресоциализации личности и профилактики совершения повторных преступлений.

Фото: loon.site

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