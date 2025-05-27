Общество 27.05.2025 в 17:05
Пограничники в Улан-Удэ высадили 400 акаций
Акция приурочена ко Дню пограничных войск РФ, который отмечается 28 мая
В преддверии Дня пограничных войск РФ, который отмечается 28 мая, было высажено 400 акаций в качестве живой изгороди, 10 рябин и клёнов Гиннала в сквере Пограничников в Железнодорожном районе Улан-Удэ.
В акции приняли участие специалисты МБУ «Городского лесничество» и сами пограничники.
– Общими усилиями с администрацией города сквер стал более благоустроенным. Каждый год с вашим лесничеством высаживаем деревья. Стало красивее, – отметил заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия Виталий Климов.
После посадки деревьев провели усиленный полив всего сквера в связи с жаркой погодой.
Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ