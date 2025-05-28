В Бурятии будут строить деревянные многоэтажки

ТАСС сообщает, со ссылкой на первого зампреда профильного комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, что проекты по строительству деревянных многоквартирных домов до пяти этажей должны начать реализовывать по стране в течение одного года. В Бурятии эта тема наверняка получит развитие, поскольку деревообрабатывающим предприятиям в связи с санкциями стало сложнее продавать продукцию за рубеж.Сейчас, буквально в это время, проходят испытания с пожарными службами данных многоквартирных высотных домов.«Я думаю, что у нас примерно в течение года уже начнут достаточно активно реализовываться проекты, пускай там не с высотным домостроением, но средней этажности, до пяти этажей дома из дерева должны появиться в нашей стране», - сказал Кошелев.Он добавил, что в настоящее время проходят испытания того, как эти здания выдерживают воздействие прямого пламени. С его слов, по результатам этих испытаний «есть хорошие показатели».«Все эти здания являются сейсмоустойчивыми, то есть достаточно прочными по своим характеристикам. Гораздо выше, кстати, чем железобетонные либо кирпичные дома. По сейсмике деревянное домостроение очень и очень хорошо себя показывает», - отметил Кошелев.Добавим, что дерево считается менее прочным материалом по сравнению с кирпичом и бетоном, подверженным усадке, деформации и гниению. Считалось также, что срок службы деревянного строения не превышает 50 лет. Кроме того, дерево хорошо горит. Именно поэтому прежние строительные нормы предписывали возводить дома не выше трех этажей.Тем не менее массовому деревянному домостроению в России уже дан старт. В Москве недавно прошло совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса под председательством президента Владимира Путина.Глава государства предложил простимулировать спрос на строительство домов с применением деревянных конструкций.На совещании было принято решение развивать индустриальное домостроение, опираясь на дерево.Как сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, «Леспром готов обеспечить домокомплекты для многоэтажек, школ, детских садов, ФАПов, почтовых отделений. Типовые проекты уже разработаны и находятся в открытом доступе. Для их реализации мы существенно продвинулись с минстроем по «расшивке» сводов Правил и СНиПов. Сейчас больше нет нормативных барьеров для строительства четырехэтажных многоквартирных домов. Пилотные проекты уже реализованы, но их нужно массово тиражировать».Как отметил улан-удэнский экономист Николай Тетерин, чтобы пролоббировать данное решение, необходимы весьма серьезные причины - многоэтажки из дерева никогда ранее не строили.- Лесная отрасль РФ в настоящий момент находится под санкциями и потеряла многие рынки сбыта, и для нее фактически открывают новое направление, чтобы спасти ее, создавая новые направления, прежде всего массовое домостроение, - сообщил он. - В Бурятии это направление получит развитие.Между тем для запуска промышленного домостроения из дерева необходимо изменение поведенческих настроений.- Когда человек вкладывается в дом или квартиру, выполненные из кирпича, бетона или другого огнестойкого материала, то он надеется, что эти вложения станут капитальными и надежными, в том числе для передачи наследникам, - говорит предприниматель Баир Будаев. - Деревянный дом тоже хорош, когда нет соседей, но когда за стенкой будут жить соседи, причем десятки и сотни, то их поведение мы уже не можем контролировать и гарантировать, что они будут проявлять осторожность в обращении с огнем. Люди разные могут заселиться в многоэтажку, как за ними проследишь? Думаю, инвесторы будут проявлять осторожность, понимая решение о вложениях в деревянные многоэтажки, и главным фактором будет пожароопасность материала.Тем более что пока не решен окончательно вопрос с льготной ипотекой при покупке деревянных многоэтажек. Но, судя по настрою властей в процессе спасения деревообрабатывающей промышленности, льготная ипотека под 6% годовых для деревянного домостроения будет введена в ближайшее время.