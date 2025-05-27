Коммунальные службы Улан-Удэ готовятся к спасению дорог от потопа

В связи с тем, что завтра, 28 мая, синоптики пророчат в Улан-Удэ дождь, коммунальщики вышли чистить городские ливневки. Сейчас работы идут на улице Балтахинова.

Для очистки используется каналопромывочная машина. Это специальная техника, предназначенная для очистки канализационных труб от загрязнений и засоров.

- Для поддержания работоспособности ливневой канализации прочищаем дождеприемные решетки колодцев и водоотводных лотков. Вода подается насосом под большим давлением. Водяной пистолет направляют в трубу, и мощная струя воды разбивает грязь. Песок вместе с водой вымывается наружу и собирается отдельно. Таким образом, труба становится чистой, - рассказали в Комбинате по благоустройству города.

Тем не менее, на ливневку надейся, а сам не плошай – резиновые сапоги завтра на всякий случай надевай.

Фото: Комбинат по благоустройству города