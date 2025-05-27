Жители Бурятии жалуются на шашлыки от «Абсолюта»

Жители Закаменского района Бурятии пожаловались на шашлыки, купленные в магазине «Абсолют». Сельчан возмутило высокое содержание в них маринада – до 30% от общего веса.«Правы ли в «Абсолюте» при покупке шашлыка добавлять 30 процентов маринада? В выходные дни при покупке шашлыка общий вес составил 3 кг, в этот вес влили маринад. По приезду домой взвесили маринад отдельно от мяса - 750 грамм, а мясо - 2 кг. И мы оплачиваем за эту жидкость почти 300 рублей. И это только в нашем «Абсолюте», нигде я не встречала такие правила. В стоимость шашлыка уже должен же входить этот маринад?», - задала вопрос одна из местных жительниц в телеграм-канале «Закамна-инфо.24/7».Её вопрос переадресовали в Роспотребнадзор. Ведомство сообщило, что по закону «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.«Информация о продуктах питания в обязательном порядке должна содержать сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки. В случае, если покупатель считает, что продукт не соответствует заявленным характеристикам, у него есть право требовать возврата денег или замены товара», - рассказали в Роспотребнадзоре.