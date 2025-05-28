К участковому за кредитом

Если бы перед каждой импульсивной покупкой в кредит очередного айфона людей вызывали в полицию на допросы, уровень финансовой грамотности у нас был бы в разы выше. Примерно это и предлагают сегодня внедрить высшие чины МВД.

Дабы деньги доверчивых россиян не оказались в скользких лапах мошенников, в МВД решили обсудить интересное предложение: ввести запрет на кредиты для всех россиян. А чтобы этот запрет снять, нужно поговорить с полицейскими и доказать, что ты не лох.

Только представьте, как повысится уровень финансовой культуры! Ведь вряд ли вы побежите в полицию на допрос ради новой модели телефона, стиралки или ноутбука. Каждый россиянин трижды подумает, прежде чем перешагнуть порог ОВД по собственной воле.

А еще сколько разыскиваемых рецидивистов попадет в эту ловушку? Чтобы разблокировать покупку модного девайса, они хлынут штурмовать отделения полиции, где их тут же и повяжут.