Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей

27 мая в дежурную часть полиции поступило заявление от 22-летнего жителя Улан-Удэ, пострадавшего от мошенников. Желая всего лишь заменить страховку он потерял более полумиллиона рублей.

- Юноше в мессенджере поступил звонок от, якобы, сотрудника страховой компании, который сообщил о срочной необходимости замены страхового полиса. Для оформления доставки документа на такси по просьбе афериста заявитель назвал все пришедшие коды из смс. Позже на связь стали выходить лжесотрудники Госуслуг, Росфинмониторинга, сказав, что личный аккаунт на портале Госуслуг взломан, мошенники получили доступ к его данным, оформили доверенность на получение кредита на жителя другой страны, - рассказали в полиции республики.

Следом поступил звонок от мнимого сотрудника ФСБ, который сообщил, что пострадавший может стать соучастником по финансированию терроризма и для избежания этого необходимо обнулить «кредитный потенциал», а именно перевести все деньги на «безопасный счет».

- Молодой человек снял все деньги с кредитных карт трёх банков в общей сумме 425 000 рублей и по указанию мошенника перевел через банкомат. На следующий день мошенники потребовали взять еще займы на сумму 53 000 рублей и 99 000 рублей, после чего перевести их на «безопасный счет». Их заявитель тоже перевел по указанным мошенником реквизитам. После от банков начали поступать сообщения с описанием мошеннических схем. Тогда молодой человек понял, что стал жертвой аферистов, - добавили в полиции.

Фото: loon.site