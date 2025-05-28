Общество 28.05.2025 в 09:54

В районе Бурятии стало опасно дышать

Местным жителям советуют без нужды не выходить на улицу
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Текст: Андрей Константинов
В районе Бурятии стало опасно дышать
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
В Бурятии в связи с задымлением от лесных пожаров сотрудники Роспотребнадзора проводят мониторинг атмосферного воздуха. 27 мая было отобрано 63 пробы в Улан-Удэ, Кабанске, поселках Багдарин, Северный, Малый Амалат и Маловский Баунтовского района.

«По результатам исследований в 8 пробах, отобранных в поселках Багдарин, Северный, Маловский и Малый Амалат, установлены превышения гигиенических нормативов по содержанию оксида азота от 6,3 до 14,3 ПДК, оксида углерода до 1,3 ПДК, углерода от 1,85 до 3,67 ПДК, мелкодисперсных частиц РМ2,5 до 1,8 ПДК», - сообщили в ведомстве.

Чтобы обезопасить свое здоровье, местным жителям советуют реже выходить на улицу, а при выходе одевать защитные маски.

Напомним, Баунтовский район Бурятии в этом году горит сильнее всех. По состоянию на сегодняшнее утро там действует 19 лесных пожаров – почти половина от всех зарегистрированных в республике возгораний.
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