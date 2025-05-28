Жар-птица, которая с давних времен считается символом успеха, обновления и надежды, озаряет путь всем, кто готов идти вперед, несмотря на трудности и препятствия, в этом году выбрала Бурятию. Яркая представительница деловых кругов республики, председатель Буркоопсоюза и депутат Народного Хурала Долгор Норбоева победила в конкурсе «Деловые женщины 2025», логотипом которого является легендарный крылатый персонаж.Конкурс уже много лет проводится группой компаний Б1. «Наш конкурс дает возможность честно и открыто назвать лучших в своем деле - тех, кто задает тренды, внедряет инновации и ведет за собой, становясь примером для других. Кто-то уже нашел свое дело, команду и цель, ради которых хочется расти и двигаться вперед. А кто-то еще в поиске той самой искры. Мы чествуем женщин, в которых уже горит огонь - тех, кто вдохновляет, созидает и преображает реальность. Их энергия зажигает других, их успех - не просто личная победа, а ориентир для многих», – отметили организаторы конкурса в пресс-релизе накануне церемонии награждения победителей.В состав жюри, возглавляемого Раисой Деминой, основателем ГК «Велком» и мясокомбината «Павловская слобода», финансистом и благотворителем, входят представители ведущих компаний России: банка ВТБ, МКООО En+ Холдинг, школы управления «Сколково», агентства делового туризма Continent Express и других.В этом году за звание лучших боролись 77 женщин-предпринимателей, 43 прошли в финал. Победители были определены по 14 номинациям и 3 специальным призам.Долгор Норбоеву жюри конкурса «Деловые женщины 2025» наградило специальным призом «Лидер регионального развития» за достижения в производственной, закупочной, торговой, образовательной сфере, туризме и общественном питании. Настолько широк спектр деятельности современных кооператоров Бурятии.- Я очень рада, что Жар-птица выбрала нас. Спасибо всем: организаторам конкурса, жюри, всем участницам. Вы все достойны! Приезжайте к нам на Байкал, – сказала Долгор Норбоева на церемонии награждения победителей, прошедшей в столичном отеле Carlton Moscow рядом с Красной площадью.Она подчеркнула, что считает престижную российскую награду заслугой и признанием высоких результатов труда коллектива Буркоопсоюза и всей системы потребительской кооперации Бурятии.- Я часто говорю, что у кооперации в нашей республике – женское лицо. Большинство руководителей и работников потребительских обществ, наших ветеранов – представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола. Поэтому победа в конкурсе «Деловые женщины 2025» так важна. Что, конечно, не умаляет заслуг наших мужчин, которым мы все признательны за их труд, преданность кооперации, готовность подставить плечо, – поделилась Долгор Норбоева в беседе с «Номер один» сразу после возвращения в Улан-Удэ из Москвы.- Я отметила бы неформальный подход к работе с каждым участником. От нас не запрашивали готовых самопрезентаций с картинками и диаграммами. Все строилось на живом диалоге. Сначала - в режиме онлайн, а затем, в финале - уже непосредственное общение с жюри. Обсуждались практические вопросы ведения бизнеса в современных условиях, проблемы и вызовы, оценки рисков, варианты решений. Общение с председателем жюри Раисой Васильевной Деминой было для меня очень интересным и познавательным. Ее ГК «Велком» занимается производственной деятельностью. И для Буркоопсоюза производство является одним из приоритетных направлений.- Я рассказывала о своей работе, которой занимаюсь много лет. Поэтому никаких особых сложностей не было. Мы все, организаторы конкурса, жюри, участники, занимаемся экономической деятельностью. Поэтому говорили на одном языке.- Новые знакомства, контакты, расширение деловых связей. Были конкретные предложения, к обсуждению которых мы обязательно вернемся.- По условиям организаторов, победители конкурса в течение трех лет не могут подавать заявки на повторное участие. Это разумно и справедливо. Ведь надо открывать дорогу новым именам. Но коллегам из других компаний Бурятии рекомендую.- Думаю, это было бы полезно. Надо поощрять всех, кто реально работает для развития экономики Бурятии. Особенно социально ответственный бизнес. Стимулировать и подавать пример тем, кто стоит в начале пути.В рамках системы потребительской кооперации мы ежегодно выявляем наиболее эффективных молодых сотрудников, премируем их зарубежными поездками, другими поощрениями.У женщин Бурятии – огромный деловой потенциал!