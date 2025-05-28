Общество 28.05.2025 в 10:18

«Жар-птица выбрала нас»

Председатель Буркоопсоюза Долгор Норбоева победила в российском конкурсе «Деловые женщины 2025»
A- A+
Текст: Сергей Березин
«Жар-птица выбрала нас»
Фото: предоставлено «Буркоопсоюзом»
Жар-птица, которая с давних времен считается символом успеха, обновления и надежды, озаряет путь всем, кто готов идти вперед, несмотря на трудности и препятствия, в этом году выбрала Бурятию. Яркая представительница деловых кругов республики, председатель Буркоопсоюза и депутат Народного Хурала Долгор Норбоева победила в конкурсе «Деловые женщины 2025», логотипом которого является легендарный крылатый персонаж.

Конкурс уже много лет проводится группой компаний Б1. «Наш конкурс дает возможность честно и открыто назвать лучших в своем деле - тех, кто задает тренды, внедряет инновации и ведет за собой, становясь примером для других. Кто-то уже нашел свое дело, команду и цель, ради которых хочется расти и двигаться вперед. А кто-то еще в поиске той самой искры. Мы чествуем женщин, в которых уже горит огонь - тех, кто вдохновляет, созидает и преображает реальность. Их энергия зажигает других, их успех - не просто личная победа, а ориентир для многих», – отметили организаторы конкурса в пресс-релизе накануне церемонии награждения победителей.

В состав жюри, возглавляемого Раисой Деминой, основателем ГК «Велком» и мясокомбината «Павловская слобода», финансистом и благотворителем, входят представители ведущих компаний России: банка ВТБ, МКООО En+ Холдинг, школы управления «Сколково», агентства делового туризма Continent Express и других.

В этом году за звание лучших боролись 77 женщин-предпринимателей, 43 прошли в финал. Победители были определены по 14 номинациям и 3 специальным призам.

Долгор Норбоеву жюри конкурса «Деловые женщины 2025» наградило специальным призом «Лидер регионального развития» за достижения в производственной, закупочной, торговой, образовательной сфере, туризме и общественном питании. Настолько широк спектр деятельности современных кооператоров Бурятии.

- Я очень рада, что Жар-птица выбрала нас. Спасибо всем: организаторам конкурса, жюри, всем участницам. Вы все достойны! Приезжайте к нам на Байкал, – сказала Долгор Норбоева на церемонии награждения победителей, прошедшей в столичном отеле Carlton Moscow рядом с Красной площадью.

Она подчеркнула, что считает престижную российскую награду заслугой и признанием высоких результатов труда коллектива Буркоопсоюза и всей системы потребительской кооперации Бурятии.

- Я часто говорю, что у кооперации в нашей республике – женское лицо. Большинство руководителей и работников потребительских обществ, наших ветеранов – представительницы прекрасного, но отнюдь не слабого пола. Поэтому победа в конкурсе «Деловые женщины 2025» так важна. Что, конечно, не умаляет заслуг наших мужчин, которым мы все признательны за их труд, преданность кооперации, готовность подставить плечо, – поделилась Долгор Норбоева в беседе с «Номер один» сразу после возвращения в Улан-Удэ из Москвы.

- В чем особенности прошедшего конкурса «Деловые женщины 2025»?

- Я отметила бы неформальный подход к работе с каждым участником. От нас не запрашивали готовых самопрезентаций с картинками и диаграммами. Все строилось на живом диалоге. Сначала - в режиме онлайн, а затем, в финале - уже непосредственное общение с жюри. Обсуждались практические вопросы ведения бизнеса в современных условиях, проблемы и вызовы, оценки рисков, варианты решений. Общение с председателем жюри Раисой Васильевной Деминой было для меня очень интересным и познавательным. Ее ГК «Велком» занимается производственной деятельностью. И для Буркоопсоюза производство является одним из приоритетных направлений.

- Что оказалось для вас самым сложным в конкурсе?

- Я рассказывала о своей работе, которой занимаюсь много лет. Поэтому никаких особых сложностей не было. Мы все, организаторы конкурса, жюри, участники, занимаемся экономической деятельностью. Поэтому говорили на одном языке.

- Что полезного для деятельности Буркоопсоюза дало вам участие в конкурсе «Деловые женщины 2025»?

- Новые знакомства, контакты, расширение деловых связей. Были конкретные предложения, к обсуждению которых мы обязательно вернемся.

- Планируете ли вы или другие представители кооперации Бурятии принять участие в конкурсе «Деловые женщины» в будущем?

- По условиям организаторов, победители конкурса в течение трех лет не могут подавать заявки на повторное участие. Это разумно и справедливо. Ведь надо открывать дорогу новым именам. Но коллегам из других компаний Бурятии рекомендую.

- Нужен ли, на ваш взгляд, подобный конкурс в масштабах нашей республики?

- Думаю, это было бы полезно. Надо поощрять всех, кто реально работает для развития экономики Бурятии. Особенно социально ответственный бизнес. Стимулировать и подавать пример тем, кто стоит в начале пути.

В рамках системы потребительской кооперации мы ежегодно выявляем наиболее эффективных молодых сотрудников, премируем их зарубежными поездками, другими поощрениями.

У женщин Бурятии – огромный деловой потенциал!
Теги
буркоопсоюз

Все новости

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу
28.05.2025 в 11:14
В Бурятии грамоты не помогли арестованному министру
28.05.2025 в 10:59
Минсельхозпрод Бурятии поддерживает будущих аграриев: студенты набираются опыта в фермерских хозяйствах
28.05.2025 в 10:48
В селе Бурятии перевернулся молодой мотоциклист
28.05.2025 в 10:46
На новой ТЭЦ в Улан-Баторе заморозят цену киловатт-часа на четверть века
28.05.2025 в 10:33
Молодая автоледи в Бурятии попала в ДТП с огромной фурой
28.05.2025 в 10:19
«Жар-птица выбрала нас»
28.05.2025 в 10:18
Зима вернулась в Окинский район Бурятии
28.05.2025 в 09:56
В районе Бурятии стало опасно дышать
28.05.2025 в 09:54
Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей
28.05.2025 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
На новой ТЭЦ в Улан-Баторе заморозят цену киловатт-часа на четверть века
За право строить станцию в столице Монголии поборются инвесторы из США, Китая и Японии
28.05.2025 в 10:33
Зима вернулась в Окинский район Бурятии
Всю его территории накрыло снежным одеялом
28.05.2025 в 09:56
В районе Бурятии стало опасно дышать
Местным жителям советуют без нужды не выходить на улицу
28.05.2025 в 09:54
Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей
22-летний парень стал очередной жертвой мошенников
28.05.2025 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru