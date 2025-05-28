На новой ТЭЦ в Улан-Баторе заморозят цену киловатт-часа на четверть века

На внеочередном VI заседании столичного Хурала представителей граждан большинством голосов был рассмотрен и одобрен вопрос о реализации проекта строительства «5-й Теплоэлектроцентрали» (ТЭЦ-5) на основе государственно-частного партнерства.

Новая станция, которая будет построена на основной площадке в 400 метрах от ТЭЦ-2 в столичном районе Баянгол, рассчитана на выработку 300 МВт электроэнергии и 340 Гкал/ч тепловой энергии.

На станции также будут использоваться экологически безопасные технологии с котлами типа CFB, воздушным охлаждением и многоступенчатой системой очистки воздуха. Основные производители котлов CFB - компании США, Китая и Японии.

- Общий объем инвестиций составляет 658 миллионов долларов США. Будет объявлен тендер на привлечение частных инвесторов. Затем будут проведены обсуждения и согласованы условия контракта. После этого планируется еще раз вынести этот вопрос на рассмотрение столичного Хурала представителей граждан. Стоимость инвестиций не увеличится. Было определено, что 1 кВт*ч будет стоить 9,5 центов США в течение 25 лет, и эта цена будет оставаться неизменной на протяжении всего срока действия контракта. Согласно предварительному анализу, около 80 процентов инвестиций поступят из частного сектора, а оставшиеся 20 процентов - из бюджета столицы. Если инвестиции будут полностью соответствовать плану, мы обсудим возможность включения скидок и поддержки в условия контракта, - отметил первый заместитель мэра Улан-Батора Т.Даваадалай.

Проект планируется реализовать в период с 2025 по 2028 год. Ожидается, что объем продаж проект составит около 200 миллионов долларов США в год.

Кроме того, по словам официальных лиц, проект будет освобожден от основного долга в течение первых трех лет, а его полное погашение запланировано на последние семь лет.

Фото: Номер один