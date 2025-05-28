Общество 28.05.2025 в 10:33

На новой ТЭЦ в Улан-Баторе заморозят цену киловатт-часа на четверть века

За право строить станцию в столице Монголии поборются инвесторы из США, Китая и Японии
A- A+
Текст: Иван Иванов
На новой ТЭЦ в Улан-Баторе заморозят цену киловатт-часа на четверть века

На внеочередном VI заседании столичного Хурала представителей граждан большинством голосов был рассмотрен и одобрен вопрос о реализации проекта строительства «5-й Теплоэлектроцентрали» (ТЭЦ-5) на основе государственно-частного партнерства.

Новая станция, которая будет построена на основной площадке в 400 метрах от ТЭЦ-2 в столичном районе Баянгол, рассчитана на выработку 300 МВт электроэнергии и 340 Гкал/ч тепловой энергии.

На станции также будут использоваться экологически безопасные технологии с котлами типа CFB, воздушным охлаждением и многоступенчатой системой очистки воздуха. Основные производители котлов CFB - компании США, Китая и Японии.

- Общий объем инвестиций составляет 658 миллионов долларов США. Будет объявлен тендер на привлечение частных инвесторов. Затем будут проведены обсуждения и согласованы условия контракта. После этого планируется еще раз вынести этот вопрос на рассмотрение столичного Хурала представителей граждан. Стоимость инвестиций не увеличится. Было определено, что 1 кВт*ч будет стоить 9,5 центов США в течение 25 лет, и эта цена будет оставаться неизменной на протяжении всего срока действия контракта. Согласно предварительному анализу, около 80 процентов инвестиций поступят из частного сектора, а оставшиеся 20 процентов - из бюджета столицы. Если инвестиции будут полностью соответствовать плану, мы обсудим возможность включения скидок и поддержки в условия контракта, - отметил первый заместитель мэра Улан-Батора Т.Даваадалай.

Проект планируется реализовать в период с 2025 по 2028 год. Ожидается, что объем продаж проект составит около 200 миллионов долларов США в год.

Кроме того, по словам официальных лиц, проект будет освобожден от основного долга в течение первых трех лет, а его полное погашение запланировано на последние семь лет.

 

Фото: Номер один

Теги
монголия

Все новости

Центр «Мой бизнес» запустил новую услугу
28.05.2025 в 11:14
В Бурятии грамоты не помогли арестованному министру
28.05.2025 в 10:59
Минсельхозпрод Бурятии поддерживает будущих аграриев: студенты набираются опыта в фермерских хозяйствах
28.05.2025 в 10:48
В селе Бурятии перевернулся молодой мотоциклист
28.05.2025 в 10:46
На новой ТЭЦ в Улан-Баторе заморозят цену киловатт-часа на четверть века
28.05.2025 в 10:33
Молодая автоледи в Бурятии попала в ДТП с огромной фурой
28.05.2025 в 10:19
«Жар-птица выбрала нас»
28.05.2025 в 10:18
Зима вернулась в Окинский район Бурятии
28.05.2025 в 09:56
В районе Бурятии стало опасно дышать
28.05.2025 в 09:54
Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей
28.05.2025 в 09:29
ЗУРХАЙ
с 28 мая по 3 июня

Читайте также
«Жар-птица выбрала нас»
Председатель Буркоопсоюза Долгор Норбоева победила в российском конкурсе «Деловые женщины 2025»
28.05.2025 в 10:18
Зима вернулась в Окинский район Бурятии
Всю его территории накрыло снежным одеялом
28.05.2025 в 09:56
В районе Бурятии стало опасно дышать
Местным жителям советуют без нужды не выходить на улицу
28.05.2025 в 09:54
Замена страховки молодому улан-удэнцу обошлась в 577 тысяч рублей
22-летний парень стал очередной жертвой мошенников
28.05.2025 в 09:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru