В Улан-Удэ повесили баннер о запрете купания

На старом Селенгинском мосту установлен баннер с предупреждением «Купание запрещено». Это решение принято в связи с трагическими событиями 2024 года, когда в Улан-Удэ утонуло 10 человек, включая одного ребенка.

В критических ситуациях удалось спасти 17 человек, около 200 несовершеннолетних были удалены с береговой линии. С целью повышения безопасности до начала летнего сезона спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы были установлены предупреждающие аншлаги о запрете купания, а также большой баннер, где ежедневно собирается много отдыхающих.

- Важно помнить, что безопасность наших детей в наших руках. Уважаемые родители, пожалуйста, поговорите с вашими детьми о запрете купания и о том, как важно соблюдать правила безопасности на воде. Берегите жизни своих близких! Единый телефон спасения «112», - прокомментировали в мэрии города.

Фото: мэрия города