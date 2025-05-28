Общество 28.05.2025 в 11:17

В Улан-Удэ повесили баннер о запрете купания

Его разместили на Селенгинском мосту
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ повесили баннер о запрете купания

На старом Селенгинском мосту установлен баннер с предупреждением «Купание запрещено». Это решение принято в связи с трагическими событиями 2024 года, когда в Улан-Удэ утонуло 10 человек, включая одного ребенка.                             

В критических ситуациях удалось спасти 17 человек, около 200 несовершеннолетних были удалены с береговой линии. С целью повышения безопасности до начала летнего сезона спасателями Улан-Удэнской поисково-спасательной службы были установлены предупреждающие аншлаги о запрете купания, а также большой баннер, где ежедневно собирается много отдыхающих.

- Важно помнить, что безопасность наших детей в наших руках. Уважаемые родители, пожалуйста, поговорите с вашими детьми о запрете купания и о том, как важно соблюдать правила безопасности на воде. Берегите жизни своих близких! Единый телефон спасения «112», - прокомментировали в мэрии города.

Фото: мэрия города

 

 

 

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