В Улан-Удэ коммунальщики вышли на откачку луж

В Улан-Удэ, где сегодня утром начался сильный дождь, для откачки луж задействовали технику Комбината по благоустройству. Всего сегодня планируется использовать восемь вакуумных машин.– В случае необходимости привлечем дополнительную технику. Сейчас специалисты устанавливают мотопомпы на улицах Жердева и Ключевская, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.Сообщить о необходимости откачки больших луж можно через чат-бот @dispmbukbu_bot либо по телефонам диспетчеров КБУ: 380-838, 379-646.