Общество 28.05.2025 в 11:46
В Улан-Удэ коммунальщики вышли на откачку луж
При необходимости власти привлекут дополнительную технику
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ, где сегодня утром начался сильный дождь, для откачки луж задействовали технику Комбината по благоустройству. Всего сегодня планируется использовать восемь вакуумных машин.
– В случае необходимости привлечем дополнительную технику. Сейчас специалисты устанавливают мотопомпы на улицах Жердева и Ключевская, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.
Сообщить о необходимости откачки больших луж можно через чат-бот @dispmbukbu_bot либо по телефонам диспетчеров КБУ: 380-838, 379-646.
– В случае необходимости привлечем дополнительную технику. Сейчас специалисты устанавливают мотопомпы на улицах Жердева и Ключевская, – рассказал директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.
Сообщить о необходимости откачки больших луж можно через чат-бот @dispmbukbu_bot либо по телефонам диспетчеров КБУ: 380-838, 379-646.
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