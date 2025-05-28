Общество 28.05.2025 в 12:13

Жительница Бурятии выдала второго ребёнка за первого, чтобы получать пособие

Обман длился два года, пока женщина не обратилась за новыми выплатами
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии выдала второго ребёнка за первого, чтобы получать пособие
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии судебные приставы взыскали с местной жительницы деньги, полученные ею в качестве пособия за рождение якобы первого ребенка.

Как рассказали в УФССП по РБ, в 2020 году женщина подала заявление о назначении ей ежемесячной выплаты в связи с рождением первенца. Деньги ей выплачивали в течение двух лет, пока предприимчивая мать не обратилась за получением иных выплат, предназначенных для семей, имеющих детей. Тогда-то и выяснилось, что у женщины есть еще и старшая дочь, не имеющая гражданства России, существование которой она скрывала.

По решению суда женщину обязали вернуть сумму пособия, выплачиваемого ей с 2020 по 2022 годы. Всего за это время набежало 283 тысячи рублей.

Поскольку добровольно возвращать деньги женщина не захотела, за дело взялись судебные приставы.
 
«Судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах в банках, и запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества. Благодаря мерам принудительного исполнения вся сумма долга была взыскана, средства перечислены в бюджет Российской Федерации», - сообщили в Службе судебных приставов.
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