Жена члена Совета Федерации снялась в откровенной фотосессии

Жена сенатора РФ Игоря Трескова - Надежда Трескова снялась в откровенной фотосессии. Надежда, в девичестве Еремеева, опубликовала снимки у себя в соцсетях.

- Жителям Якутска Надежда Трескова известна по работе на местных радиостанциях, - сообщает информационное агентство sakhatime.ru

Ее муж ранее работал заместителем мэра Якутска, заместителем министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Затем переехал в Москву и с 2012 года, начав карьеру с должности заместителя министра имущественных отношений Московской области дошел до поста члена СФ от Московской области.

Фото: ВК-аккаунт Надежды Тресковой