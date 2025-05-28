Общество 28.05.2025 в 13:04

Жена члена Совета Федерации снялась в откровенной фотосессии

Ранее модель работала на якутских радиостанциях
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Текст: Иван Иванов
Жена члена Совета Федерации снялась в откровенной фотосессии

Жена сенатора РФ Игоря Трескова - Надежда Трескова снялась в откровенной фотосессии. Надежда, в девичестве Еремеева, опубликовала снимки у себя в соцсетях.

- Жителям Якутска Надежда Трескова известна по работе на местных радиостанциях, - сообщает информационное агентство sakhatime.ru

Ее муж ранее работал заместителем мэра Якутска, заместителем министра имущественных отношений Республики Саха (Якутия).

Затем переехал в Москву и с 2012 года, начав карьеру с должности заместителя министра имущественных отношений Московской области дошел до поста члена СФ от Московской области.

 

Фото: ВК-аккаунт Надежды Тресковой

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