Улан-удэнцы забыли в городском транспорте часы, кроссовки и джинсы

Одна из жительниц Улан-Удэ поблагодарила «Управление трамвая» за возвращенный дорогой телефон, который она оставила в городском транспорте. Пользуясь случаем, в МУП решили поделиться списком всех потеряшек, которые им удалось найти и благополучно вернуть хозяевам.

- На днях в 2 ГИС нам пришел положительный отзыв. Приятно, когда отмечают нашу работу и пассажирам не сложно об этом написать. А положительный отзыв пришел по случаю возврата пассажирке ее дорогостоящего телефона. Мы посчитали, сколько всего вернули вещей только за май и сами удивились. Что только не теряют в трамваях, но мы всегда стараемся все вернуть владельцам, если их получается найти или если сами владельцы выходят с нами на связь, - пишут в МУП «Управление трамвая».

В мае удалось вернуть пять телефонов, два водительских удостоверения, четыре паспорта, кроссовки, папку с документами, джинсы, часы, проездные и банковские карты. Также к хозяевам вернулись три кошелька, в одном из которых были наличные в сумме 80 тысяч рублей. Самой забавной «забывашкой» стал лук-севок.





- Д рузья, если вы что-то теряете в трамвае, это не значит, что находку передадут кондуктору, но если вещь нашел кондуктор, то он точно передаст ее диспетчеру на конечной станции. Так как у нас нет «бюро находок», то вещи хранятся максимум месяц. О своих «потеряшках» можно узнать у центрального диспетчера по номеру 434123 или написать нам в ВК «Трамвай Улан-Удэ», - добавили в МУП.

Фото: Номер один