Общество 28.05.2025 в 13:53

В Улан-Удэ наградили победителей конкурсов ко Дню Победы

Награждение провели депутаты Горсовета
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Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ наградили победителей конкурсов ко Дню Победы
Сегодня, 28 мая, в Улан-Удэнском Горсовете состоялось награждение победителей конкурсов и мероприятий, проводившихся к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Почетных грамот, благодарственных писем и наград удостоилось 15 человек.

- 9 мая наша страна отметила великий праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. К этой дате было подготовлено много проектов. Сегодня мы собрались, чтобы чествовать тех, кто работает над сохранением исторической памяти, - обратился к собравшимся председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.

Начальник отдела по информационной политике УУГСД Елена Чимбеева рассказала о том, что к 80-летию Победы в ВОВ вышла книга «Бурятия. Все для Победы» о вкладе республики в победу советского народа.

- В основу книги положены материалы из фонда государственного архива Бурятии, центрального архива министерства обороны и многие другие материалы, которые публикуются впервые. В издании открываются ранее неизвестные страницы общего героического подвига наших земляков – бойцов и командиров, тружеников тыла Бурят-Монгольской АССР. Авторы-составители книги проделали большую работу, собирая и исследуя огромный массив документов. Книга готовилась к публикации в течение пяти лет. Горсовет выражает благодарность авторам и составителям — Сергею Басаеву, Тимуру Дугаржапову, Даниилу Олоеву, - сообщила Елена Чимбеева.

Председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев за значительный вклад в сохранение исторической памяти наградил авторов книги почетными грамотами Горсовета.

Ежегодно ко Дню Победы в телеграм-канале Горсовет проводится конкурс «Зашифрованное слово». В этом году депутаты зашифровали слово «Победоносец», которое содержит 11 букв. В течение 11 дней в телеграм-канале публиковались фотографии с буквами, участники собирали их, чтобы собрать слово. В розыгрыше приняли участие 85 человек. Победители конкурса выбирались в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел.

Призерами в итоге стали три человека, которые получили грамоты и ценные призы. Дмитрий Краснопеев принял участие в конкурсе уже в третий раз и стал обладателем робота-пылесоса.

- Условия конкурса за это время немного поменялись. Когда участвовал в первый раз, нужно было отправить слово на скорость — приз получал тот, кто быстрее присылал правильны ответ. Потом выбирать победителей стал генератор случайных чисел. Я работаю учителем истории в одной из школ Хоринского района и мне было интересно принять участие в таком конкурсе, - отметил Дмитрий.


Также к Дню Победы Горсовет готовил видеоклип, в котором депутаты совместно с образцово-вокальным ансамблем «Экспромт» ДШИ №7 исполняют попурри песен военных лет.

Руководитель ансамбля и его участники получили благодарственные письма.

Участница ансамбля Ирина Крючкова рада, что поучаствовала в съемках патриотичного клипа.

- Каждая песня – это живая история, рассказанная языком музыки и слов. Самое главное – песни помогают нам сохранить память о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее, - сказала школьница.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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