В Бурятии предложили беспокоить бакланов

27 мая в Хурале Бурятии прошло рабочее совещание Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии. Предметом обсуждения стала ситуация с бакланами.Участникам мероприятия представили результаты научно-исследовательской работы по определению численности баклана и оценке наносимого им вреда рыбным ресурсам. Также она содержала рекомендации по регулированию популяции этой птицы. Исследование проводили специалисты БГУ при содействии Бурприроднадзора.По данным ученых, численность баклана в 2024 году в республике составляла 48,3 тысячи особей. По сравнению с 2021 годом, она уменьшилось на 3%.Наибольшая концентрация птицы зафиксирована в 6 районах: Баргузинском (река Ина), Кабанском (акватория озера Байкал, река Селенга), Северо-Байкальском (Братские озера, залив «Ангарский сор»), Прибайкальском (акватория Селенги, озеро Котокель), Селенгинском (озеро Гусиное) и Еравнинском.Как сообщили в Бурприроднадзоре, с учетом высокой численности баклана и причиняемого им экономического и экологического ущерба по результатам научной работы рекомендовано провести целый ряд мероприятий.В числе необходимых мер, в частности, названы «регулирование с изъятием до 30% особей» и «изъятие яиц из гнезд в период гнездования – до 50%».Также в период гнездования на поздних стадиях насиживания рекомендуется применять метод «многократного беспокойства птиц как наиболее эффективный с учетом времени суток и погодных условий».По итогам этих мероприятий рекомендуется проводить систематический ежегодный мониторинг численности баклана.Однако, как выяснилось на совещании, с ходу воплотить все эти меры в жизнь не получится. Для этого надо внести соответствующие изменения в законодательство и различные ведомственные приказы. Но, главное, найти на все это деньги.Так, например, требует дополнительного финансирования все тот же мониторинг численности баклана. Это расходы на ГСМ, покупка необходимой техники и оборудования.Кроме того, предполагается, что регулировать численность баклана будут специализированные бригады из числа профессиональных охотников. Как отмечают в Бурприроднадзоре, минимальные затраты охотника на отстрел птицы из ружей составляют 730 рублей на одну особь с учетом бензина и патронов. Охотоведы и охотничьи хозяйства готовы работать в этом направлении, но бесплатно это делать, естественно не будут. Им необходимо выделить соответствующее финансирование из бюджета.Впрочем, надежда на решение этих вопросов есть. Что касается законодательства, то нужные изменения там уже прорабатываются. Что касается денег, то депутаты пообещали изыскать их по мере возможности.