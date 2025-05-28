Мэр Улан-Удэ поручил усилить контроль за работой подрядчиков

В столице Бурятии начался активный сезон строительства. В связи с этим мэр Улан-Удэ поручил руководителям районов и профильных структурных подразделений организовать контроль, чтобы подрядчики при ремонте не портили существующее благоустройство.– Приступили к ремонту улиц Ключевская, Бабушкина. Прошу Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства, районные администрации взять ход работ под контроль, чтобы всё получилось качественно и безопасно. Особенное внимание уделить состоянию тротуаров, ограждений и межполосному пространству около дороги, поскольку там часто остаются песчаные пустоты, непригодные для посадки растений. Подрядчики должны убирать за собой строительный мусор, вывозить бордюрный камень, куски асфальта и т.д., – сказал Игорь Шутенков.Также мэр поручил осмотреть строящийся пандус на перекрёстке улиц Сухэ-Батора и Смолина. Там подрядчики повредили тротуар. Замечания мэра на планерке вызвала и организация пешеходных переходов. Некоторые подрядчики устанавливают временные конструкции ради собственного удобства, игнорируя потребности горожан. Игорь Шутенков рекомендовал администрациям районов снова начать регулярные пешие обходы своих территорий, фиксировать замечания и отрабатывать с подрядными организациями.– Подрядчики ставят заборы для себя, а о горожанах не думают. Поставили столб прямо на пути движения родителей с колясками. Прошу районные администрации возобновить регулярные пешие обходы территорий и оперативно фиксировать замечания, – сказал мэр Улан-Удэ.