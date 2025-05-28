Почти 12 тысяч детей отдохнут этим летом в Улан-Удэ

Этим летом в Улан-Удэ отдохнут более 11,9 тысячи школьников. Бесплатными путевками, в том числе, обеспечено свыше 2,8 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- В этом году, в городе при школах уже начали работу 46 лагерей дневного пребывания, где организуют досуг и развивающие занятия для юных горожан. Проявить себя творчески и освоить полезные навыки воспитанникам помогут 16 лагерей труда и отдыха. Всего, в пришкольных лагерях отдохнет около 6 тысяч детей, - сообщили в администрации города.

Также школьников на отдых и оздоровление примут 10 муниципальных загородных лагерей. Сегодня идет приемка стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. Первый из них, спортивный лагерь «Старт», откроет первую смену уже 1 июня.

В этом году на укрепление материально-технической базы стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей направлено 20 млн. рублей.

- Проведены капитальные и текущий ремонты спальных корпусов, столовых и приобретено оборудование. Дополнительно выделено 5 млн. рублей на монтаж систем видеонаблюдения и оповещения, техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитную обработку и другие мероприятия, направленные на повышение безопасности, - добавили в администрации Улан-Удэ.

Прием заявлений на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях продолжается.

Со списком лагерей и графиком сезонов можно ознакомиться на сайте мэрии.

Фото: Номер один