Бурятия вошла в топ-5 регионов страны в акции «БумБатл»

Республика Бурятия вошла в топ-5 регионов страны по участию во Всероссийской экологической акции «БумБатл» (возрастное ограничение 0+). Главный критерий - количество сданной макулатуры в килограммах.

С 2025 года популярная акция по сбору макулатуры проходит в новом формате. Теперь макулатуру можно сдавать круглый год. Раньше акция проходила только с сентября по ноябрь.

- Сейчас учеба закончилась. Школьники и студенты могут собрать ненужную макулатуру, накопившуюся за учебный год, и сдать в пункты приема, - добавили в Министерстве природных ресурсов и экологии Бурятии.

Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по указу президента России Владимира Путина.

Девиз акции - «Сдавай макулатуру и подари бумаге вторую жизнь!».

Цель «БумБатла» - внедрить в нашу жизнь раздельный сбор бумажных отходов, чтобы они не выкидывались как мусор, а именно перерабатывались. Это позволит снизить объем отходов на полигонах и вырубку деревьев. Акция проводится с 2020 года.

Во время «БумБатла» необходимо как можно больше собрать ненужной бумаги и картона и сдать в пункты приема вторсырья. При количестве собранной макулатуры от 100 кг и больше жители Бурятии могут получить за нее деньги: от 5 до 10 рублей за один килограмм вторсырья, а также бесплатный вывоз.

Напомним, в 2024 году в республике в рамках акции «БумБатл» с 23 сентября по 15 ноября жители Бурятии собрали 47 тонн макулатуры. Бурятия заняла 27-е место в рейтинге регионов России по количеству собранной бумаги.

Чтобы принять участие, нужно:

1. Сдать макулатуру и получить подтверждающий акт.

2. Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте

https://бумбатл.национальныепроекты.рф

3. Загрузить акт о сдаче макулатуры в личный кабинет и получить цифровой сертификат участника.

Как говорят эксперты, бумага сравнительно легко изготавливается, но по воздействию на природу целлюлозно-бумажная промышленность является одной из проблемных. Все дело в высоком уровне вредных выбросов в атмосферу и сбросов отходов от бумажной промышленности в реки и озера. Кроме того, чтобы изготовить бумагу, нужно вырубать деревья.

На изготовление только одной тонны бумаги нужно 2 тонны деревьев (это примерно 17 - 20 деревьев возрастом от десяти лет), от 100 до 200 кубометров воды, от 430 до 602 кг нефтяного эквивалента (5000 - 7000 мегаватт в час).

Для производства бумаги используются: древесная масса (ель, сосна, береза), целлюлоза однолетних растений (солома, конопля, рис), макулатура, а также тряпичная масса.

Важно знать, что газетная бумага разлагается от двух до трех месяцев, картон - целый год, офисная бумага - целых два года. Макулатуру можно использовать для производства бумаги от трех до семи раз.

Что важно знать перед сбором макулатуры:

- Бумажные стаканчики, чеки, салфетки (тем более влажные), бумажные полотенца, грязная или мокрая бумага в макулатуру не принимаются.

- Макулатуру перед сдачей на переработку необходимо подготовить: убрать файлы, снять скрепки и скобы, пленку, скотч.

Компании, принимающие макулатуру от организаций и населения:

В городе Улан-Удэ:

1. ЭкоВата03 (сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов):

- г. Улан-Удэ, 102 мкр., ул. Ринчино, 12, база «Сокол».

2. Чистый город (сбор, транспортирование по заявке от 500 кг):

- г. Улан-Удэ, ул. Дальняя Гурульбинская, 6 «б».

3. Экогород (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):

- г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 10;

- г. Улан-Удэ, ул. Строителей, 33в.

4. ПО «РИТМ» (Заготовительно-сбытовая база Буркоопсоюза), (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):

г. Улан-Удэ, ул. Транспортная, 3а (zsbaza.bks@mail.ru, тел.: +7-951-625-25-02, +7 (3012) 55-31-83).

5. Выездная служба по закупу пленки и картона (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг и менее), тел.: +7-902-161-32-39, +7 (3012) 62-36-41;

г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, 11а.

6. Выездная служба по приему макулатуры (сбор и транспортирование от 200 кг); тел. +7-908-590-54-85;

г. Улан-Удэ, ул. Дарасунская, 12.

В районах Бурятии:

- Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Молодежная, 1 (po.yantar@mail.ru, 89243955356);

- Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Советская, 3 (pribraipo@mail.ru, 89247574075);

- Кабанский район, с. Кабанск, ул. Набережная, 5 (po-posolskoe@mail.ru, 89021630812);

- Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская, 108 (c-orabkoop@yandex.ru, 89834326690).

Фото: Минприроды РБ