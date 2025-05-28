Общество 28.05.2025 в 15:23
В Улан-Удэ три дня не будут продавать алкоголь
«Сухие» дни выпали на 1, 12 и 14 июня
Текст: Елена Кокорина
В Международный день защиты детей – 1 июня запретят розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрации г. Улан-Удэ. В июне действие запрета также коснется 12 июня – День России и 14 июня – День города.
Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют на должностных лиц – от 20 до 40 тыс. рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс рублей.
Фото: Номер один
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