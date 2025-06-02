Общество 02.06.2025 в 09:00

Срочное оформление загранпаспорта

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Срочное оформление загранпаспорта
Номер один

Вопрос: «Что делать, если срочно понадобился загранпаспорт?»

Алексей Н., г. Улан-Удэ.

Срок оформления загранпаспорта — до 1 месяца со дня подачи заявления, а если он оформляется не в регионе прописки — до 3 месяцев.

Срочное оформление загранпаспорта предусмотрено только в экстренных случаях в срок до 3 рабочих дней. В такой срок можно оформить загранпаспорт, если:

- требуется экстренное лечение за рубежом;

- тяжело заболел или умер близкий родственник.

Потребуются подтверждающие документы. В остальных случаях оформить загранпаспорт в срочном порядке не получится.

Напомним, оформить загранпаспорт можно на Госуслугах. 

Взрослому гражданину понадобятся документы:

- паспорт РФ;

- фото;

- сведения о деятельности за последние 10 лет. Для этого могут понадобиться иные данные (аттестат о среднем образовании, диплом об окончании учебного заведения, трудовая книжка, свидетельство о регистрации ИП, адрес места проживания в те периоды, когда гражданин не работал и не учился);

- фото или скан военного билета, приписного свидетельства или справки из военкомата — для мужчин от 18 до 30 лет при оформлении загранпаспорта старого образца;

- фото или скан разрешения командования — для военнослужащих при оформлении загранпаспорта старого образца;

- данные документа о смене ФИО, если менялись;

- данные действующего загранпаспорта — при наличии.

Заверять документы в вузе или на работе, получать отдельные справки не нужно. Пенсионерам тоже не нужно предоставлять дополнительные документы.

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