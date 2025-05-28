Общество 28.05.2025 в 15:26

Мэр Улан-Удэ проверил лагеря

В этом году их программы ориентированы на патриотическое воспитание
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ проверил лагеря
Фото: скриншот видео
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил готовность двух спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

«Лагерь «Старт» от спортшколы №5 мы начали развивать еще в прошлом году. Построили два модульных корпуса. В этом году выделили 7,5 миллионов рублей из городского бюджета и сделали новый ФАП, оснастив его современным медицинским оборудованием. Сейчас заканчиваем ремонт баскетбольной площадки. В лагере «Старт» этим летом отдохнут около 600 детей, включая учеников из спортивных школ и ребят из других районов республики», - рассказал градоначальник.

В лагере «Юнтур» от спортшколы олимпийского резерва №7 в 2023 году капитально отремонтировали бассейн, а в этом году сделали для детей новую столовую. Она рассчитана на 120 мест. В этом году там запланирован ремонт умывальной зоны.

«Все программы летних смен будут посвящены Году детского отдыха в России, Году защитника Отечества и Году патриотического воспитания», - отметил мэр.
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