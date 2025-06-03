Общество 03.06.2025 в 09:00

Пособие по безработице

Как оформить?
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Текст: Номер один
Пособие по безработице

Вопрос: «Уволился с работы. Как встать на учет в центр занятости и оформить пособие по безработице?» 

Амгалан Буянтуевич Б.

Подать заявление в центр занятости о назначении пособия по безработице можно дистанционно на портале Роструда «Работа в России». Для того чтобы встать на учет в службе занятости, достаточно просто составить резюме и подать заявление через личный кабинет на «Работе в России». При этом от заявителя не требуется собирать и прикладывать копии документов, в том числе трудовой книжки, справки о среднемесячном заработке за последние 3 месяца, приказа об увольнении от предыдущего работодателя. Все необходимые сведения и достоверность указанных в заявлении данных будут проверять центры занятости путем межведомственного взаимодействия. Также в личные кабинеты граждан в режиме онлайн будет поступать информация о возможностях трудоустройства, которую будут обрабатывать специалисты центров занятости на основании резюме.

В случае если в 10-дневный срок трудоустроиться не удастся, на 11-й день гражданин признается безработным, и ему назначается пособие по безработице.

Также встать на учет можно и через портал Госуслуг. Здесь есть сервис подачи заявления на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости.

Воспользоваться сервисом можно, если пользователь портала:

- был уволен;

- прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность;

- прекратил регистрацию в качестве самозанятого;

- впервые ищет работу;

- имеет подтвержденную учетную запись на ЕПГУ.

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