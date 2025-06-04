Высадка детей из общественного транспорта

Вопрос: «Можно ли высадить ребенка из автобуса, если он не оплатил проезд?»

Дмитрий П.

Права детей младше 16 лет, пользующихся общественным транспортом, защищены законом. Высадить детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, нельзя. Данная норма была внесена в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, что подчеркивает ее значимость и обязательность исполнения на всей территории Российской Федерации. Закон распространяется на все виды общественного транспорта, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутные такси.

Для обеспечения исполнения данного закона с 20 апреля 2021 года были введены поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно новой редакции статьи 11.33, за нарушение запрета на высадку детей предусмотрена административная ответственность.

Штрафы за нарушение закона:

- для физлиц (водители) - 5000 рублей;

- для должностных лиц, таких как кондукторы или контролеры, - от 20 000 до 30 000 рублей.

Важно отметить, что закон защищает именно детей, путешествующих без сопровождения взрослых. В случае, если ребенок едет с родителями или другими совершеннолетними сопровождающими, и они отказываются оплатить проезд, правило не действует. В такой ситуации и взрослый, и ребенок должны покинуть транспортное средство на ближайшей остановке.

Для привлечения нарушителей к ответственности законом предусмотрен определенный порядок действий. Родители или законные представители ребенка, ставшего жертвой незаконной высадки, могут обратиться напрямую в суд с заявлением о наложении штрафа на нарушителя.

Альтернативно они могут подать жалобу в прокуратуру, которая обязана в рамках защиты прав детей обратиться в суд. Для успешного разрешения дела крайне важно зафиксировать номер транспортного средства и другие обстоятельства происшествия.