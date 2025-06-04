Общество 04.06.2025 в 09:00

Высадка детей из общественного транспорта

Правомерно ли это?
A- A+
Текст: Номер один
Высадка детей из общественного транспорта
Номер один

Вопрос: «Можно ли высадить ребенка из автобуса, если он не оплатил проезд?» 

Дмитрий П.

Права детей младше 16 лет, пользующихся общественным транспортом, защищены законом. Высадить детей из общественного транспорта за неоплаченный проезд, если они едут без сопровождения взрослых, нельзя. Данная норма была внесена в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, что подчеркивает ее значимость и обязательность исполнения на всей территории Российской Федерации. Закон распространяется на все виды общественного транспорта, включая автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутные такси.

Для обеспечения исполнения данного закона с 20 апреля 2021 года были введены поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Согласно новой редакции статьи 11.33, за нарушение запрета на высадку детей предусмотрена административная ответственность.

Штрафы за нарушение закона:

- для физлиц (водители) - 5000 рублей;

- для должностных лиц, таких как кондукторы или контролеры, - от 20 000 до 30 000 рублей.

Важно отметить, что закон защищает именно детей, путешествующих без сопровождения взрослых. В случае, если ребенок едет с родителями или другими совершеннолетними сопровождающими, и они отказываются оплатить проезд, правило не действует. В такой ситуации и взрослый, и ребенок должны покинуть транспортное средство на ближайшей остановке.

Для привлечения нарушителей к ответственности законом предусмотрен определенный порядок действий. Родители или законные представители ребенка, ставшего жертвой незаконной высадки, могут обратиться напрямую в суд с заявлением о наложении штрафа на нарушителя.

Альтернативно они могут подать жалобу в прокуратуру, которая обязана в рамках защиты прав детей обратиться в суд. Для успешного разрешения дела крайне важно зафиксировать номер транспортного средства и другие обстоятельства происшествия.

Теги
справбюро

Все новости

Мошенники вышли на рынок Бурятии с продажей липовых запчастей и мотоциклов
04.06.2025 в 10:04
В мэрии Улан-Удэ назначили главного финансиста
04.06.2025 в 09:55
Человеческий череп и кости нашли в Улан-Удэ
04.06.2025 в 09:41
В Бурятии ребенок разорил своих родителей
04.06.2025 в 09:33
Брата предполагаемого убийцы подростков оставили на свободе
04.06.2025 в 09:29
В Бурятии лесной пожар тушат с вертолета
04.06.2025 в 09:13
Непристегнутый ремень оказался смертельной оплошностью жительницы Бурятии
04.06.2025 в 09:03
Высадка детей из общественного транспорта
04.06.2025 в 09:00
В Улан-Удэ рекордно вырастет плата за отопление
04.06.2025 в 06:00
В Бурятии разыскивают мужчину из Ильинки
03.06.2025 в 17:33
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 июня

Читайте также
В Улан-Удэ рекордно вырастет плата за отопление
Однако есть возможности снижения норматива потребления и уменьшения финансовой нагрузки при оплате за ЖКУ
04.06.2025 в 06:00
В России почти половина демобилизованных участников СВО не может найти работу
Правительство принимает меры по стимулированию трудоустройства ветеранов
03.06.2025 в 17:12
В Бурятии ждут удешевления кредитов
6 июня ставка Центробанка может упасть до 19%
03.06.2025 в 16:36
Следы медведя в Улан-Удэ оказались «уткой»
Обследование Тропы здоровья на Верхней Березовке проводил Бурприроднадзор  
03.06.2025 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru