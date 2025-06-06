Общество 06.06.2025 в 09:00

Финансовая пирамида

Как не попасться в ловушку мошенников?
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Текст: Номер один
Финансовая пирамида
Pixabay

Вопрос: «Как распознать финансовую пирамиду?» 

Юрий Анатольевич Я.

 Финансовые пирамиды маскируются под выгодные инвестиционные проекты, но на деле это не более чем пустышка, созданная организаторами для собственной наживы.

Признаки финансовой пирамиды:

1.  Обещание сверхвысокой доходности. Главный «крючок» пирамиды – гарантии сверхприбыли за короткий срок (например, 50% в месяц). Такие цифры не соответствуют рыночным реалиям: ни легальные инвестиции, ни бизнес не приносят подобных доходов.

2.  Гарантии доходности. Часто создатели пирамид уверяют клиентов, что вкладывать деньги абсолютно безопасно, а заработок гарантирован. Но высокие доходы всегда сопряжены с высокими рисками потери вложенных средств. Если проект утверждает, что получение прибыли «гарантировано», это повод насторожиться. 

3.  Отсутствие прозрачности. Пирамиды не любят раскрывать информацию о своей деятельности: нет отчетов, четкой бизнес-модели, контактов реальных владельцев. Важный маркер – отсутствие лицензии Банка России.

4.  Активное стимулирование привлечения новых клиентов либо получение прибыли «стариками» от привлечения новых участников. Вкладчики на первых этапах действительно могут получать какие-то деньги, но не от заявленной прибыли, а от взносов новых жертв. Участникам часто предлагают бонусы за вербовку, превращая их в активных «агентов» пирамиды. Система жива, пока есть поток новичков, но он неизбежно иссякает, а вкладчики останутся ни с чем.

Чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, проверьте компанию в реестре Банка России. Если юридического лица в списке не оказалось, оно работает нелегально. Это значит, что деятельность по привлечению денежных средств такой организации находится вне поля видимости регулятора, а значит, и права вкладчиков не защищены. 

Также не лишним будет проверить компанию на наличие признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке. Если обнаружили организацию в таком реестре – не доверяйте ей свои деньги.

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