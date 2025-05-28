Порывистый ветер на Пыхте повредил электрооборудование

Санитарная зона на перевале Пыхта временно закрыта, сообщили в Бурятрегионавтодоре. Из-за неблагоприятных погодных условий — сильного порывистого ветра — произошло повреждение электрооборудования, обеспечивающего работу насосной станции.

- В результате возникла необходимость временного прекращения функционирования санитарной зоны на перевале Пыхта на региональной дороге Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян до устранения неисправности. Просим с пониманием отнестись к данной ситуации, - рассказали в ведомстве.

В связи с погодными условиями частично закрыли и сам перевал. С 15.50 там ввели временный запрет для большегрузов и автобусов.

Фото: Номер один