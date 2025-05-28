Общество 28.05.2025 в 16:31

Лужи в Улан-Удэ откачают к завтрашнему утру

Такое обещание дали городские власти
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Текст: Андрей Константинов
Лужи в Улан-Удэ откачают к завтрашнему утру
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ коммунальщики продолжают откачивать лужи. Для этого задействованы восемь вакуумных машин и пять мотопомп. Работы будут продолжаться непрерывно до их полной ликвидации, пообещали в Комбинате по благоустройству.

- По прогнозу погоды сегодня должно было выпасть порядка 15-16 мм осадков. К этому мы готовились. На сегодняшний момент основные лужи в Октябрьском районе. Планируем, что как дождь закончится, ориентировочно в 22-23 часа, до 6 утра завтрашнего дня всё откачать, - заявил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

О больших скоплениях воды горожане могут сообщить через чат-бот @dispmbukbu_bot либо по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 380-838, 379-646.
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