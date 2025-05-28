Общество 28.05.2025 в 16:49
«Прыгал на детей с разбега, хватал за кофты»
В Новосибирске школьник издевался над двумя девочками в подъезде
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске школьник издевался над девочками в подъезде: инцидент произошел 26 мая в Калининском районе в многоэтажке на улице Игарской. О случившемся КП-Новосибирск рассказала мама одной из девочек.
- Моей дочке 10 лет. Она гуляла с подружками, и когда пошел дождь, то они спрятались в подъезде. Там была компания мальчиков. Один из них сначала в шутку подошел, дернул кого-то из девочек за одежду, потом другую. Дальше стало только хуже, - рассказала мама одной из девочек.
По словам женщины, ребенок толкал девочек, прыгал на них с разбега, хватал за кофты. За школьниц вступились их знакомые мальчики, которые были в этой же компании. После это конфликта девочки ушли.
- Дочка, когда вышла из подъезда, сразу позвонила мне, пожаловалась. Оказалось, этот мальчик с другой компанией ранее избил ребенка в подъезде, - говорит женщина. – Да и потом выяснилось, что он в еще одной драке был замечен.
Напомним, что толпа избила школьника 13 мая в подъезде одного из домов Калининского района. Он отказался с ними играть. Мама пострадавшего обратилась в полицию. Местные хулиганы не в первый раз замечены в подобной истории. На них часто жалуются дети и родители, но пока безрезультатно.
- Я в полицию не обращалась, но какую-то управу на них найти надо. Потому что так скоро детей будет страшно выпускать гулять на улицу, - говорит мама девочки.
- Моей дочке 10 лет. Она гуляла с подружками, и когда пошел дождь, то они спрятались в подъезде. Там была компания мальчиков. Один из них сначала в шутку подошел, дернул кого-то из девочек за одежду, потом другую. Дальше стало только хуже, - рассказала мама одной из девочек.
По словам женщины, ребенок толкал девочек, прыгал на них с разбега, хватал за кофты. За школьниц вступились их знакомые мальчики, которые были в этой же компании. После это конфликта девочки ушли.
- Дочка, когда вышла из подъезда, сразу позвонила мне, пожаловалась. Оказалось, этот мальчик с другой компанией ранее избил ребенка в подъезде, - говорит женщина. – Да и потом выяснилось, что он в еще одной драке был замечен.
Напомним, что толпа избила школьника 13 мая в подъезде одного из домов Калининского района. Он отказался с ними играть. Мама пострадавшего обратилась в полицию. Местные хулиганы не в первый раз замечены в подобной истории. На них часто жалуются дети и родители, но пока безрезультатно.
- Я в полицию не обращалась, но какую-то управу на них найти надо. Потому что так скоро детей будет страшно выпускать гулять на улицу, - говорит мама девочки.