Жители Бурятии тревожатся за отпуска

По данным минобороны, на прошлой неделе Противовоздушная оборона (ПВО) РФ сбила 1 177 украинских беспилотников, из них более сотни - над европейской частью России. Из-за угрозы БПЛА в московских аэропортах несколько раз вводился план «Ковер», а пассажиры из Улан-Удэ по много часов ждали разрешения на прилеты и отлеты рейсов. На что надеяться тысячам туристов, которые уже приобрели авиабилеты на лето 2025 года и как им можно будет подстраховаться, чтобы отдых не был испорчен? Об этом в материале «Номер один».Непрерывные атаки беспилотников более двух суток на российские регионы центральной части России вызвали закрытие аэропортов московского авиаузла, что отразилось на пассажирах Бурятии. Так, 23 мая на пять часов задержался вылет из Улан-Удэ в Москву рейса S7 3034 в связи с временным приостановлением работы аэропорта «Домодедово». Воздушные гавани («Домодедово», «Внуково» и «Жуковский». - Прим. ред.), по данным Росавиации, не выпускали и не принимали самолеты от слова совсем.По данным минобороны, на европейской части страны за последние дни было сбито 1 177 БПЛА, из них 788 - вне зоны СВО.Последний раз такая масштабная атака была предпринята 7 мая, но тогда их число было почти в два раза меньше. Таким образом, ситуация все больше осложняется, и воздушное сообщение может прерываться уже на одни-двое суток. Не исключено, что вскоре этот срок станет весомее и над Москвой появится бесполетная зона…Экс-директор «Бурятских авиалиний» Анатолий Абашеев полагает, что власти вряд ли смягчат условия работы аэропортов в летний сезон, если атаки беспилотников будут продолжаться.- Существуют жесткие регламенты взаимодействия войск Противовоздушной обороны России с наземными службами гражданской авиации, которыми четко прописывается порядок действий в случае подобных угроз. В случае если они есть, небо будет закрываться, - сообщил он. - Сейчас раздаются призывы смягчить характер ограничений воздушного сообщения, учитывая масштаб экономических потерь, но я убежден, что главными были и остаются вопросы безопасности пассажиров.По словам эксперта, сами беспилотники могут нанести ущерб - и в связи с непосредственной опасностью столкновения с гражданским лайнером, и в случае если сбитый российской ПВО беспилотник и его обломки упадут на летное поле.Кроме того, всегда необходимо помнить, что безопасность воздушных судов может быть поставлена под угрозу работой ПВО.Еще свежа в памяти трагедия, произошедшая 4 октября 2001 года. Тогда во время учений сил ПВО в Крыму украинской зенитной ракетой 5В28 был непреднамеренно сбит российский Ту-154 авиакомпании «Сибирь» (теперь это S7), выполнявший рейс по маршруту «Тель-Авив – Новосибирск». Тогда все находившиеся на борту 12 членов экипажа и 66 пассажиров погибли.Как отметил Анатолий Абашеев, вызовы, с которыми столкнулись система ПВО России и гражданская авиация, очень серьезные, поскольку противник перешел к новой тактике наращений атак БПЛА, но он уверен, что «решение проблемы, безусловно, будет найдено».Между тем, учитывая сложности с воздушным сообщением в Москве, в Бурятии наблюдается изменение спроса на авиаперевозки. В Улан-Удэ пассажиры начали сдавать авиабилеты с транзитной посадкой в столице страны и переоформляют на транзит через Новосибирск или же Красноярск. Чаще всего речь идет о стыковочных полетах «Улан-Удэ – Москва – Сочи», откуда туристы затем едут автобусами на курорты Краснодарского края. Правда в этом году спрос на поездки в Краснодарский край ниже, чем в прошлом. Это связано с экологической катастрофой и загрязнением акватории Черного моря нефтепродуктами.Зато значительно вырос спрос на восточное направление – Владивосток, куда жители Бурятии едут отдохнуть на Тихом океане и заодно приобрести японские подержанные автомобили. Увеличился интерес и к поездкам в страны Юго-Восточной Азии, в том числе в связи с укреплением рубля. Таким образом, поворот на Восток со стороны бурятских туристов - свершившийся факт.Тем не менее пассажирам, которые все-же полетят этим летом через Москву, туроператоры советуют увеличить время между стыковочными рейсами и пользоваться услугами одной авиакомпании, чтобы при задержке рейса не потерять потраченные на покупку билетов денежные средства.Кроме того, нелишним будет и страхование перелетов. Так, уже сотни пассажиров из Улан-Удэ получили выплаты на карты после задержек рейсов в Москве. Страховщики при покупке авиабилетов предлагают сервис моментальных выплат, где происходит автоматическое отслеживание рейса и перевод компенсации на банковскую карту. Причем звонить никуда не надо. Суммы выплаты зависят от длительности задержки: от четырех часов и более они могут составлять 1 000 рублей за каждый полный час. Но не более 10 000 рублей.В целом периодические закрытия московских аэропортов создают значительные трудности для жителей Бурятии. Это требует поиска альтернативных решений для минимизации негативных последствий, но таких путей немного. В России из-за политики сверхцентрализации на Москве завязано слишком много, а железнодорожный транспорт, учитывая огромные расстояния, вряд ли в случаях ограниченного времени на отпуск можно рассматривать как альтернативный способ сообщения Бурятии с Центральной Россией.План «Ковер» - это особый режим в авиации, который применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов, в том числе беспилотников. После его введения все самолеты должны покинуть указанную зону или совершить немедленную посадку. Затем гражданские суда получают сообщение о введенном режиме от диспетчера ближайшего аэропорта, а военные - от дежурного ПВО. Соответственно, прекращаются все вылеты и прилеты в аэропортах до окончания действия режима.