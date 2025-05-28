В центре Улан-Удэ спасают от снега и града высаженные цветы

За три дня до наступления календарного лета в Улан-Удэ от холода спасают цветы, которые высадили на площади Советов. С самого утра в столице идет дождь, град и мокрый снег.

- 3 дня до лета, а мы укрыли цветы от снега и града. Вчера в тени было +30, а сегодня снег с дождем. В конце мая снова вернулась зима. В связи с непогодой оперативно закрыли защитным материалом клумбы с цветами на сезонной зоне отдыха на площади Советов. Май неожиданно порадовал нас по-настоящему летней жаркой погодой, но пришли первые весенние дожди, чему мы тоже очень рады, - написали в ТГ-канале «Городского лесничества».

Фото: МБУ «Городское лесничество»