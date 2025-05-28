Общество 28.05.2025 в 17:30

В Забайкалье ввели «сухой закон»

Чиновники объяснили населению, что во время пожаров в крае пить опасно
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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье ввели «сухой закон»
Фото: freepik.com
Правительство Забайкалья объяснило, по какой причине и для чего был введен запрет на розничную продажу алкоголя в шести районах края. Это связано с тем, чтобы жители, будучи трезвыми, могли лучше заботиться о своей безопасности и не нарушали общественный порядок. Об этом «Чита.Ру» сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Ограничение призвано минимизировать риски возникновения опасных для жизни и здоровья людей ситуаций, чтобы жители населенных пунктов могли вовремя принимать правильные решения по обеспечению безопасности себя и членов своих семей в период действия режима ЧС. Кроме того, предполагается, что это будет способствовать снижению числа случаев нарушения общественного порядка», — сообщили в пресс-службе.

В правительстве отметили, что, по данным краевого МЧС, с начала года на пожарах 22 человека получили травмы и 44 погибли, из них 31 человек был при этом пьян. Кроме того, с начала года есть несколько случаев, когда граждане устраивали пожар после распития алкоголя.

Розничную продажу алкогольной продукции запретили с 26 мая по 15 июня в шести районах Забайкалья: в Карымском, Улётовском, Хилокском, Читинском муниципальных округах, а также в Чернышевском и Шилкинском муниципальных районах.
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