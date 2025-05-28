Общество 28.05.2025 в 17:42

Жители Улан-Удэ могут проверить уровень никотина в организме

Акция проверки здоровья пройдет в кабинете наркодиспансера
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Улан-Удэ могут проверить уровень никотина в организме

30 мая в пятницу отмечается Всемирный день без табака. В честь этого повода Республиканский наркодиспансер проводит акцию проверки здоровья для горожан.

- 30 мая с 09:00 до 15:40 в кабинете 112 наркодиспансера можно будет бесплатно измерить концентрацию никотина в организме на аппарате «Смокилайзер», - сообщили в наркодиспансере.

Нужно будет выдохнуть и прибор измерит содержания оксида углерода, а потом специалисты проведут консультацию

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: loon.site

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