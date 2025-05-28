Общество 28.05.2025 в 17:56

Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Для семей Бурятии открылась регистрация на конкурс
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии примут участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Старт второго сезона конкурса «Это у нас семейное» был дан на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» 27 мая. Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта.

- Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс «Это у нас семейное» – получился, очевидно получился: 600 тысяч людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился. Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд, - отметил Владимир Путин.

Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе.

Напомним, в прошлом сезоне в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие более трех тысяч жителей Республики Бурятия, это 592 семьи. Семья Китаевых, Хозеевых стала победителем. Всего в конкурсе по стране участвовало почти 600 тысяч россиян.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе «Это у нас семейное» открылась на сайте этосемейное.рф.

Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от 5 до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут захватывающие конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше – 60 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

 

Фото: правительство Бурятии

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