Бурятский язык обошелся всего в два миллиона рублей

В работе 12-й сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов участие приняли мэр города, заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры республики – начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и экологии, председатель контрольно-счетной палаты, руководители структурных подразделений администрации, депутаты и другие. Один из главных вопросов повестки был посвящен «городскому кошельку».

С докладом об исполнении бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за прошедший год выступил и.о. председателя Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ Жаргал Будаев.

– В прошлом году фактический объем доходов составил – 19 млрд 975 млн рублей. Налоговых и неналоговых поступлений – 7 млрд 124 млн рублей (налоговых – 6 млрд 555 млн рублей, неналоговых – 569 млн рублей). Безвозмездных – 12 млрд 851 млн рублей, – доложил Жаргал Будаев. – Плановые назначения по доходам выполнены на 98%.

По сравнению с 2023 годом налоговые поступления увеличились на 1 млрд 128 млн рублей (+21%). Добиться такого результата удалось в основном за счет того, что люди стали оплачивать больше налогов и пошлин.

Как уточнил заместитель председателя Комитета по финансово-экономическим вопросам и бюджету Улан-Удэнского городского Совета депутатов Михаил Гергенов, увеличение отмечено по всем налоговым источникам, а также по большинству неналоговых доходов.

– 2024-й был непростым годом, много вызовов было, но мы справились и видим положительную динамику в бюджете, – сказал он.

Неналоговые поступления увеличились на 126 млн рублей (+28%). Повлияли на это продажи земельных участков, компенсации затрат, уплаты штрафов, а также активно проводимая претензионно-исковая работа.

– По безвозмездным поступлениям удалось достичь исполнительности в 96%. За прошлый год их поступило 12 млрд 851 млн рублей. В виде дотации – 16 млн рублей, в виде субвенции – 4 млрд 814 млн рублей, в виде субсидии – 5 млрд 212 млн рублей, а также в виде иных межбюджетных трансфертов – 2 млрд 886 млн рублей, – добавил Будаев.

Расходы же бюджета в прошлом году составили 20 млрд 329 млн рублей (наблюдается увеличение на 23 млн рублей. – Прим. ред.). 97% из них было потрачено в рамках муниципальных программ. Например, одни лишь затраты социальной сферы составили – 11 млрд 828 млн рублей (60%). На развитие образования ушло 9 млрд 478 млн рублей, на развитие культуры – 1 млрд 113 млн рублей, на развитие спорта – 1 млрд 163 млн рублей, на реализацию социально-молодежной политики – 71 млн рублей, на сохранение и развитие бурятского языка – 2 млн рублей.

– Объем муниципального долга составил 5 млрд 117 млн рублей или же 72% к общему объему налоговых и неналоговых доходов. Таким образом он увеличился на 421 млн рублей или на 9%, – констатировал и.о. председателя Комитета по финансам Администрации г. Улан-Удэ.

Тем не менее в условиях непростой макроэкономической ситуации все-таки удалось добиться достаточно высокого уровня исполнения утвержденных ранее бюджетных показателей аж на 98%.

Заслушав подробный доклад об исполнении бюджета города за прошлый год, депутаты единогласно его приняли.

Фото: Горсовет Улан-Удэ