Людям достанутся не только квартиры

Администрация города планирует приватизировать (продать в частные руки) несколько объектов муниципального имущества. Среди них можно встретить как нежилые помещения, доли в квартирах, здания с земельными участками, так и относительно новую технику.

Сегодня состоялась 12-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов, в ходе которой был рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение Горсовета «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2025 год». Докладчиком выступила председатель Комитета по управлению имуществом Администрации г. Улан-Удэ Дарима Дондукова.

– В прогнозный план приватизации на текущий год мы предлагаем включить дополнительные объекты: 10 единиц недвижимого имущества и 1 единицу движимого, – сказала Дондукова.

Среди нереализованных объектов недвижимого имущества остались нежилые помещения и здания с участками по ул. Заиграевская, 1 / по ул. Лебедева, 1д / по ул. Борсоева, 109 / по ул. Трубачеева, 10. В том числе один объект движимого имущества – автоматическая угольная котельная «Терморобот» (2011 года выпуска).

Кроме того, в прогнозный план войдут и новые объекты. Например, ½ квартиры по ул. Богданова, 4.

– На сегодняшний момент к нам обратилась собственник второй доли с предложением о выкупе муниципальной доли по преимущественному праву, – рассказала Дарима Дондукова.

Также во время заседания депутатов поступило предложение включить в прогнозный план приватизации на текущий год нежилые здания с земельным участком, расположенные по ул. Брестская, 12/1.

– Ранее это было жилое помещение, жильцов которого расселили из-за того, что объект недвижимости был признан непригодным для проживания, – добавила она.

Кроме того, прозвучали и другие адреса. Например, нежилое здание с участком по ул. 30 лет Победы, 25а и давно позабытый всеми объект по ул. Бограда, 44а с нежилым помещением по ул. Туполева общей площадью 26,4 кв. м.

Данные объекты не используются для решения вопросов местного значения, по ним отсутствуют ходатайства о передаче объектов в оперативное управление или хозяйственное ведение.

– Коллеги выезжали на эти объекты, задавались вопросами, почему их нельзя сдать в аренду. К сожалению, часть помещений находятся в таком состоянии, в котором проще их будет продать, – прокомментировал председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.

Отметим, в прогнозный план приватизации как правило включаются только те муниципальные объекты, которые на протяжении очень многих лет оставались не востребованными и никак не использовались. Зачастую это обветшалые здания, сомнительного качества помещения, заброшенные котельные и т.д.

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета единогласно приняли внесение изменений в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2025 год.

Фото: Горсовет Улан-Удэ