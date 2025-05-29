В Улан-Удэ до конца года на электроотопление переведут два СНТ

Частный сектор столицы Бурятии, напомним, собираются постепенно перевести на электроотопление. О том, как идут работы в этом направлении, а также о других мероприятиях в сфере энергосбережения поговорили на заседании «круглого стол» в Народном Хурале. Там рассмотрели реализацию закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Республики Бурятия». Вел мероприятие заместитель председателя комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Дымчиков.

Врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Владимир Кружихин рассказал о ситуации с энергосбережением.

Текущая ситуация в сфере энергетики характеризуется значительным физическим износом оборудования, высокими показателями удельных расходов топлива и потерь в сетях. Из-за этого тормозится строительство новых объектов, развитие социальной и транспортной инфраструктуры, есть проблемы по техническому присоединению к сетям. Поэтому внедряются возобновляемые источники энергии.

Для борьбы с потерями электроэнергии и тепла, в Бурятии реализуются энергосервисные контракты. Сейчас заключен 31 энергосервисный контракт. Общая экономия от их реализации по итогам 2024 года составила 382,3 млн. рублей.

По состоянию 1 января 2025 года 13 домохозяйств заключили договоры с АО «Читаэнергосбыт» по передаче электрической энергии, выработанной с помощью солнечных панелей.

В 2025 году в рамках федерального проекта «Чистый воздух», входящий в национальный проект «Экология», планируется начать работу по новым проектам - «Реконструкция котельной «Юго-Западная» и «Строительство системы центрального теплоснабжения в п. Первомайский г. Гусиноозерск». В рамках этого проекта уже начался прием заявок от жителей СНТ «Профсоюзник» и «Урожай» для перевода частных домовладений на электроотопление. На данный момент от жителей двух СНТ принято 49 заявок. Они первыми будут переведены на электроотопление в рамках федерального проекта. Всего до конца года на электроотопление планируется перевести 160 домовладений.

Депутат Баир Гармаев поинтересовался, как идет перевод СНТ в Улан-Удэ на электроотопление, на каком этапе оно находится.

- С 2026 по 2030 год будет потрачено 13 млрд рублей на реконструкцию электросетевого хозяйства Улан-Удэ. Согласно пилотному проекту, 160 домов переведем на электроотопление до конца этого года, - ответил депутату врио министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства.

Однако для перевода на электроотопление нужны новые подстанции. 21 подстанция в Улан-Удэ работает с перегрузом. В настоящее время идет проектирование подстанции на Бурводе, до конца года проект будет готов и с 2026 года планируется начать ее реконструкцию.

Начиная с 2019 по 2025 годы в Бурятии освоено уже 8,5 млрд рублей на реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию ЖКХ. В 2024 году было построено восемь новых котельных, отремонтировано 172 км сетей. Но этого недостаточно. Поэтому Бурятия продолжает участие в федеральной программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры». На 2025 год выделено 507 млн рублей.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду автомобильным транспортом идет работа по развитию применения альтернативных источников энергии. По состоянию на 1 января 2025 года на территории Бурятии зарегистрировано 368 автомобилей на электрической тяге (электромобилей). Для зарядки электрокаров в Улан-Удэ работают 20 электрозарядных станций, пять из них из категории «быстрых». В 2025 году на территории республики планируется установить семь «быстрых» электрозаправочных станций.

К ключевым проблемам повышения энергетической эффективности в строительстве и ЖКХ также относится низкий уровень оснащенности многоквартирных домов системами учета потребления энергетических ресурсов, в первую очередь тепла. Так, не выполнена обязательная норма по завершению до 1 января 2011 года оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета.

Депутаты выработали ряд рекомендаций правительству республики: продолжить работу по заключению энергосервисных контрактов бюджетными учреждениями. Ресурсоснабжающим организациям следует принять меры по обеспечению многоквартирных домов приборами учета.

- Нужно смотреть всю цепочку, начиная с выработки электроэнергии и тепловой энергии, потери на источнике, при транспортировке, зданий, которые отапливаются. Здания нужно утеплять, проверять качество изоляции, также на источниках поставки энергоносителей проверять потери тепла. Вопрос по энергосбережению актуальный и будет таковым еще несколько лет, поэтому хотелось бы в докладах правительства видеть более подробную информацию по исполнению требований закона РБ «Об энергосбережении», - резюмировал Анатолий Дымчиков.

Фото: Номер один