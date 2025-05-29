Общество 29.05.2025 в 09:21

В Горсовете появились первые «Почётные депутаты»

Избранники народа утвердили на сессии новое звание
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Текст: Номер один
В Горсовете появились первые «Почётные депутаты»

Вчера состоялась 12-я сессия Улан-Удэнского городского Совета депутатов, на которой представителе власти не только присвоили звание «Почетный гражданин» Петру Чукрееву, но и утвердили новую форму признания – «Почетный депутат».

О присвоении высшей формы муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями доложил заместитель мэра – руководитель аппарата Администрации г. Улан-Удэ Николай Намсараев.

– Хочу напомнить, что звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ» является высшей формой муниципального признания за особые заслуги гражданина перед городом и его жителями. Присваивается оно не чаще одного раза в год и не более чем одному человеку, – отметил Николай Намсараев. – 13 мая 2025 года на заседании комиссии по присвоению звания было принято решение рекомендовать присвоить его за вклад в социально-экономическое развитие нашего города ветерану органов местного самоуправления Петру Чукрееву.

Чукреев Петр Александрович родился 7 июля 1946 года в с. Старое Татаурово Бурятской АССР. Общий стаж работы – 55 лет. С 1980 по 1984 гг. работал в должности секретаря Советского райкома КПСС. С 1984 по 1990 гг. был секретарем, а затем первым секретарем Улан-Удэнского горкома КПСС. Далее работал заместителем министра социальной защиты населения.

Под руководством Петра Чукреева в Улан-Удэ были построены: котельная «Юго-Западная», терминал аэропорта, новое здание бурятского театра драмы и начато строительство ТЭЦ-2. В том числе были проложены сети теплоснабжения и водоснабжения в новые перспективные районы массовой застройки – 100-е квартала.

– За время работы первым заместителем министра социальной защиты населения и труда Петр Александрович разработал и реализовал ряд важных предложений в области организации оплаты труда, доходов и уровня жизни населения как г. Улан-Удэ, так и Бурятии, – рассказал Намсараев.

Чукреева в том числе является автором 120 научных работ. Из них 17 монографий и 17 учебных пособий широко используются в высших учебных заведениях.

Депутаты Улан-Удэнского городского Совета практически единогласно поддержали выдвинутую кандидатуру.

Помимо звания «Почетный гражданин» представители власти утвердили новую форму признания за особый вклад в становление и развитие городского Совета – «Почетный депутат». Первопроходцами стали Валерий Амагыров и Александр Иринчеев.

– Еще на 54-й сессии 6 созыва было принято решение об учреждении звания «Почетный депутат Улан-Удэнского городского Совета депутатов». Отныне указанное звание будет присваиваться депутатам, исполнявшим полномочия депутатов городского Совете в течении четырех и более созывов, – прозвучало на сессии. – Кандидатур у нас две, предлагаем наградить Валерия Амагырова и Александра Иринчеева.

Законотворцы выдвинутую инициативу одобрили, озвучив лишь одно предложение – поддержать.

– Что такое депутат, который выбирался четыре и более созывов? Это 20 лет работы. Получить поддержку избирателей несколько раз подряд… Это о чем-то да говорит, – констатировал Анатолий Белоусов.

Валерий Амагыров родился 27 апреля 1963 года в с. Новоселенгинск Селенгинского района. Занимал кресло депутата горсовета на протяжении четырех созывов третьего, четвертого, пятого и шестого. В декабре 2021 года досрочно сложил полномочия, так как был назначен заместителем министра здравоохранения Бурятии.

Александр Иринчеев родился 30 октября 1955 года в г. Ангарск Иркутской области. Проработал депутатом горсовета также четыре созыва подряд третий, четвертый, пятый и шестой. В Улан-Удэнском городском Совете занимал должность зампреда комитета по социальной политике.

Фото: Горсовет Улан-Удэ

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